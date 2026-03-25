カインズは、2026年の新生活シーズンに向け、「タイパ(タイムパフォーマンス)」と「スペパ(スペースパフォーマンス)」を両立した便利グッズ20点を発表した。

自炊に便利なグッズがそろう

同社では、キッチン、洗濯、掃除、収納の各カテゴリーから、日々の家事負担を軽減し、限られた空間を有効活用できるアイテムを厳選している。

新生活におすすめのキッチン便利グッズ

「レンジで楽チン プレート18cmセット」(1,280円)は、特殊プレートが発熱することで、電子レンジで「焼き・蒸し・温め」ができる便利アイテム。

レンジで楽チン プレート18cmセット

「先がつかないスクレーパー付きお玉」(598円)は、置いた際に先端が浮くため衛生的に使えるお玉。シリコーン製の先端が鍋にフィットし、残さずすくい取れる。

先がつかないスクレーパー付きお玉

新商品「すばやくこんがり焼ける 温度調節付き カーボントースター」(3,980円)は、高火力のカーボンヒーターで外はサクッと、中はふんわり焼き上げるトースター。

すばやくこんがり焼ける 温度調節付き カーボントースター

そのほか、ラップ要らずで冷蔵保存できる「シリコーン製フードカバー」(398円～)、蓋とスプーンが一体になっている「調味料ポット 丸 グレー」(398円)もおすすめとのこと。

干す・洗う・収納を効率化する洗濯・掃除おすすめ商品

「楽干し・楽カケ アルミ洗濯ハンガー 52ピンチ」(2,980円)は、伸縮式フックポールを伸ばし、高い場所にもラクに掛けられるアルミハンガー。

楽干し・楽カケ アルミ洗濯ハンガー 52ピンチ

「ロング丈もかけられる パタラン ホワイト」(7,980円)は、高さ約153cmでロング丈も干せるアルミ製室内物干し。幅14cmとコンパクトに折りたたむことができる。

ロング丈もかけられる パタラン ホワイト

新商品「髪の毛もペットの毛もからみにくい お手入れ簡単 コードレススティッククリーナー」(1万9,800円)は、新開発のブラシ構造で髪の毛やペットの毛が絡みにくいクリーナー。

髪の毛もペットの毛もからみにくい お手入れ簡単 コードレススティッククリーナー

「ホコリが良く取れる洗わないモップ」(880円)は、専用ケースに出し入れするだけで付着したホコリが底に落ち、水洗いの手間を省くことができるモップ。

ホコリが良く取れる洗わないモップ

そのほか、洗濯の便利アイテムとして「渡し干しできる 楽干し・楽カケワンタッチスライド 8連ハンガー」(1,980円)、「折りたためるキャスター付 ランドリーバスケット ホワイト」(2,480円)、「衣類のシワ伸ばしスプレー 250ml」(798円)もおすすめとのこと。

掃除の便利アイテムとして、「シートが貼り付く 立つフローリングワイパー」(1,480円)、「トイレ床ワンタッチワイパー」(980円)も紹介。「オレンジクリーナー」(798円)、「トイレの黒ずみ落としジェルスプレー」(798円)は、プロ仕様の「CAINZ IZM」の4月新商品となる。

新生活におすすめの収納・インテリアグッズ

新商品「両面使える突っ張り収納ラック」(7,980円)は、天井と床で固定する省スペース設計のラック。洗濯パンのフチにも設置可能で、場所を選ばず収納を増やすことができる。

両面使える突っ張り収納ラック

「洗えるパズルラグマット シャギー」(598円)は、パズルのように自由に組み合わせられるラグ。ふわふわのシャギー生地で足触りが良く、汚れた部分だけ洗濯ネットに入れて丸洗い可能できる。

洗えるパズルラグマット シャギー

収納・インテリアアイテムとしては、ケースを重ねたままでも開閉ができる「キャリコオレア 浅型 クリアブラウン」(1,280円)、掛ふとんカバーがズレにくい「ウルトラウォーム 掛ふとん Pitapa シングル」(4,980円)がおすすめとのこと。