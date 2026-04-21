サンリオは4月21日、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」を立ち上げると発表した。第1作目として、Nintendo Switch / Nintendo Switch 2用のパーティゲーム「サンリオ パーティランド」を2026年秋にグローバル同時発売する。

これまでもライセンス許諾の形でサンリオキャラクターを用いたゲームタイトルをグローバルで展開してきたが、今後は自社がゲームの企画・開発の主体となることでIP活用の幅を広げる。会員サービス「Sanrio＋」やサンリオショップ、テーマパークなど既存アセットとゲームを連動させることで、リアルとデジタルをつなぐ新たなサービスも展開していく方針だ。

第1作「サンリオ パーティランド」は、たくさんのサンリオキャラクターが登場する街を舞台に、プレイヤーがオリジナルアバターを作成し、サンリオキャラクターたちとミニゲームやボードゲームを楽しめるタイトルだ。日本を含む世界で同時発売する予定で、詳細なゲーム内容や具体的な発売日は今後順次公開される。

今後の事業計画については、2024年5月の中期経営計画発表以降、専門人材の積極採用やパートナーとの協業体制構築を進めてきた。現在、複数タイトルがプリプロダクションおよび本開発の段階にあり、2026年秋の第1作に加え、今期中に第2作のリリースも予定。2029年3月までの3年間で10タイトル程度を投入する計画だ。

サンリオはこれまで「ハローキティ」をはじめとする450以上のIPを生み出してきた。2025年5月に発表した長期ビジョン「みんなを笑顔に導く灯台に」のもと、「グローバルIPプラットフォーマー」への進化を掲げており、その中核を担う新事業としてゲーム領域への参入を決定。2024年の世界ゲームコンテンツ市場規模は31兆42億円（ファミ通ゲーム白書2025）に達しており、サンリオはゲームを顧客エンゲージメントの高いエンターテイメントと位置づけ、自社事業の柱として取り込む判断をした。

© 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ