長野久義「"すごくいい文化だな"と思って…」ジャイアンツ入団時はやっていなかったカープ時代の練習とは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 4月19日（日）の放送では、現役時代の“筋トレ”事情を語りました。

◆カープ移籍前は“筋トレ”ほぼゼロ!?

――この日は、「2026年に始めたいこと」をテーマにしたランキングを紹介。第1位が“筋力トレーニング”だったことをきっかけに“筋トレ”の話題に。

佐藤：長野さんはどうでしたか？ やっぱり、（現役時代は）バリバリやっていましたか？

長野：正直、僕が入団した2010年くらいの（読売）ジャイアンツって、ウェイトトレーニングの習慣が全然なかったんですよ、周りの選手たちも。

佐藤：え!? そうなんですか。

長野：はい。それで、澤村（拓一）が結構ガンガンやるようになってから、周りの選手も少しずつやるようになった感じなんですけど、それまで僕もほとんどやったことがなかったんです。だけど、（広島東洋）カープに移籍したときに、チームの方針として全員やらされるんですよ。

佐藤：じゃあ、朝早くからメニューに組み込まれて。

長野：ほとんど強制で。朝早くに来て、みんなでトレーニングして、練習して、試合に出るっていう感じで。そうしたら、見る見るうちに体が大きくなっていったので、僕は「すごくいい文化だな」と思ってました。

佐藤：へぇ～！ 逆に巨人の頃ってまったくやらない選手もいたってことですか？

長野：まさに僕がほとんどやったことがなかったので。

佐藤：じゃあ、どうやって体が大きくなるんですか？

長野：……ラーメン（笑）？

佐藤：ちょっと（笑）！

長野：なんですかね。でも、まあ毎日プレーしていたので。バットを振ったり、走ったりしてちょっとずつ体が大きくなっていきましたね。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/