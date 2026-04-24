長野久義「"すごくいい文化だな"と思って…」ジャイアンツ入団時はやっていなかったカープ時代の練習とは？

◆カープ移籍前は“筋トレ”ほぼゼロ!?
――この日は、「2026年に始めたいこと」をテーマにしたランキングを紹介。第1位が“筋力トレーニング”だったことをきっかけに“筋トレ”の話題に。
佐藤：長野さんはどうでしたか？ やっぱり、（現役時代は）バリバリやっていましたか？
長野：正直、僕が入団した2010年くらいの（読売）ジャイアンツって、ウェイトトレーニングの習慣が全然なかったんですよ、周りの選手たちも。
佐藤：え!? そうなんですか。
長野：はい。それで、澤村（拓一）が結構ガンガンやるようになってから、周りの選手も少しずつやるようになった感じなんですけど、それまで僕もほとんどやったことがなかったんです。だけど、（広島東洋）カープに移籍したときに、チームの方針として全員やらされるんですよ。
佐藤：じゃあ、朝早くからメニューに組み込まれて。
長野：ほとんど強制で。朝早くに来て、みんなでトレーニングして、練習して、試合に出るっていう感じで。そうしたら、見る見るうちに体が大きくなっていったので、僕は「すごくいい文化だな」と思ってました。
佐藤：へぇ～！ 逆に巨人の頃ってまったくやらない選手もいたってことですか？
長野：まさに僕がほとんどやったことがなかったので。
佐藤：じゃあ、どうやって体が大きくなるんですか？
長野：……ラーメン（笑）？
佐藤：ちょっと（笑）！
長野：なんですかね。でも、まあ毎日プレーしていたので。バットを振ったり、走ったりしてちょっとずつ体が大きくなっていきましたね。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/