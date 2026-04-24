小説投稿サイト「野いちご」「Berry's Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版は、男性向け異世界ファンタジーコミック「グラストCOMICS」の新刊を、2026年4月24日(金)より全国書店にて発売開始した。

■『お人好し領主の完全無血な防衛術 ～万能生産魔法で築いた城塞都市は向かうところ敵なしです！～ 1巻』

作画：minami、原作：いちまる

価格：税込803円(本体730円＋税)

【あらすじ】前世の後悔から「仲間と手を取り合って生きていきたい」と願う心優しき少年・イーサン。エリート侯爵家の三男にも関わらず身分や立場に関係なく人に寄り添う姿は、多くの人々に慕われ将来を期待されていた。しかし、十歳で迎えた魔法発動の儀により、彼の運命は一変する！イーサンに発現したのは、ちっぽけな人形を生み出すだけの魔法。武力至上主義の父親からは事実上の追放を言い渡され、さらには謎の暗殺者に命までをも狙われてしまう。そして、彼を守ろうと必死に立ち向かう仲間に刃が向いたその時──「大切な人を、失ってたまるか──!!」突き抜けた優しさは、仲間を守る強さへ変わり、魔法は想像もしなかった覚醒を遂げて──!? これは、幼きお人好し領主が、誰も傷つかない「最も優しい城塞都市」を築くまでの物語。思いやる心こそが最強の防壁となる、新しい領地経営ファンタジー、堂々開幕。

■『S級ギルドを離脱した刀鍛冶の自由な辺境スローライフ ～ブラックギルドから解放されて気ままに鍛冶してたら、伝説の魔刀が生まれていました～ 2巻』

作画：日高、原作：錬金王、キャラクター原案：syow

価格：税込781円(本体710円＋税)

【あらすじ】S級ギルドを見限り、故郷の村で心赴くままに刀を打つ日々を手にした万能鍛冶師シグ。矢じりで仕留めた鹿肉を燻し、お隣の姉妹と収穫した畑の恵みで腹を満たす。──心身が整うほど手は冴え、打つ刃は澄んでいく。そんな日々で鍛えた品々を、試しに街外れの露店に並べたシグ。そこへふらりと現れたのは、極東の刀に精通する目利き商人・イブキ。刃を一目見て真価を掬い上げ、笑って言い放つ。「これは……見事にやられたわ。極東でも稀な一級品やな」価値を見抜く商人との出会いで、辺境のシグの刀が街へ──やがて都へと広がり始める。一方その頃、シグがいたギルド所属の美女刀使いが、田舎まで追って来ようとしていて……。のどかな故郷で自由にものづくりを追求する鍛冶スローライフ第二巻。

■『ハズレ職〈召喚士〉がS級万能職に化けました ～無能と蔑まれた俺、伝説の召喚獣達に懐かれ力が覚醒したので世界最強です～ 4巻』

作画：野呂まこと、原作：ヒツキノドカ

価格：税込836円(本体760円＋税)

【あらすじ】予言の敵“魔神将”と相対し、背後に潜む巨悪の存在を知ったロイ達。その手がかりを求め、セフィラの故郷へ訪れるも…80年前、里を襲った“闇目の悪魔”の生まれ代わりとして、セフィラを迫害してきたエルフ達との大衝突で内乱が勃発!? 「予言は絶対に回避する、あんたじゃないセフィラのためだ！」畏怖、怨恨、敵意、様々な感情が渦巻き、呪われたエルフの里が混迷する中、最弱召喚士が仲間のために立ち上がる…!! 呪縛に囚われたエルフの里で魅せる召喚士の信念!!

■『異世界のんびりキャンプ ～聖獣たちの住まう島で自由気ままにスローライフを謳歌する～ 4巻』

作画：城咲 綾、原作：長野文三郎

価格：税込814円(本体740円＋税)

【あらすじ】婚約者の王子からオリヴィアを取り戻せ！キャンプ飯で最強のおもてなし!! 資源豊富な無人島で超万能ジョブ『キャンパー』を自在に操るアキト。仲間とワインを嗜んだり、激レア調味料を採取して気ままな無人島ライフを堪能中！そこへ、オリヴィアの婚約者・ニッサル王子が突如来航!! 島を去るオリヴィアを見送ることしかできないアキトだったが──「本当の気持ちを、伝えなきゃ……！」覚悟を決めたアキトは、オリヴィアを賭けて完全無欠の王子との対決に挑む！秘策は最強のおもてなし！前代未聞の超大規模タコ焼きパーティを開催──!? 便利スキルで採取した素材で生み出す至高のキャンプ飯が、王子の舌を唸らせる!! オリヴィアを取り戻し、最高のキャンプ生活を奪還せよ！無敵の異世界無人島ファンタジー堂々完結!!

■『追放された転生貴族、外れスキルで内政無双 ～気ままに領地運営するはずが、スキル『ガチャ』のお陰で最強領地を作り上げてしまった～ 8巻』

作画：雪月佳、原作：白石新、キャラクター原案：転

価格：税込814円(本体740円＋税)

【あらすじ】最強領主の天啓を狙う因縁の弟との首脳決戦!! 領地独立を祝うヒロたちの前に、突如として龍族が襲来！神龍公のゴルを巡る新たな事件が勃発──!! さらに混乱の最中、ローズウェル領主になったヒロの弟・マリソンが現れる！聖教会と結託し世界を揺るがす強大な力を手にした彼は、ヒロの＜天啓＞を狙っていて──!? 因縁の兄弟が邂逅し、国家の未来を賭けた＜最強領主VS最凶領主＞の首脳戦が開幕!! 家族の絆を揺るがす陰謀も最強領主の外交力で打ち破り、さらなる理想国家への道を切り拓け──!「グラストNOVELS」シリーズ大人気作のコミカライズ第8巻!!