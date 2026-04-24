日本ハム、3回終了時点で1点リード

1回表に郡司のタイムリーで先制した日本ハムが、その後オリックスの反撃を凌ぎ、序盤を終えて1-0でリードしている。両チームともに3回までに目立った追加点はなく、静かな展開で中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(中)渡部 2(三)宗 3(左)西川 4(一)太田 5(右)中川 6(捕)森友 7(指)シーモア 8(二)西野 9(遊)紅林 10(投)エスピノーザ

日本ハム: 1(左)野村 2(右)万波 3(一)清宮幸 4(三)郡司 5(指)マルティネス 6(捕)田宮 7(二)奈良間 8(遊)水野 9(中)淺間 10(投)伊藤

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 22 16 6 0 .727 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 2
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 5
5 広島 20 7 13 0 .350 8
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 0
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 23 11 12 0 .478 2
5 西武 24 10 13 1 .435 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4