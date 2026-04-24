日本ハム、3回終了時点で1点リード
1回表に郡司のタイムリーで先制した日本ハムが、その後オリックスの反撃を凌ぎ、序盤を終えて1-0でリードしている。両チームともに3回までに目立った追加点はなく、静かな展開で中盤へ向かう。
【スタメン】
オリックス: 1(中)渡部 2(三)宗 3(左)西川 4(一)太田 5(右)中川 6(捕)森友 7(指)シーモア 8(二)西野 9(遊)紅林 10(投)エスピノーザ
日本ハム: 1(左)野村 2(右)万波 3(一)清宮幸 4(三)郡司 5(指)マルティネス 6(捕)田宮 7(二)奈良間 8(遊)水野 9(中)淺間 10(投)伊藤
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|22
|16
|6
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|2
|3
|巨人
|21
|12
|9
|0
|.571
|3
|4
|DeNA
|20
|10
|10
|0
|.500
|5
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|8
|6
|中日
|21
|4
|17
|0
|.190
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|22
|13
|9
|0
|.591
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|0
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|23
|11
|12
|0
|.478
|2
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|3
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|4