日本ハム、3回終了時点で1点リード

1回表に郡司のタイムリーで先制した日本ハムが、その後オリックスの反撃を凌ぎ、序盤を終えて1-0でリードしている。両チームともに3回までに目立った追加点はなく、静かな展開で中盤へ向かう。

【スタメン】

オリックス: 1(中)渡部 2(三)宗 3(左)西川 4(一)太田 5(右)中川 6(捕)森友 7(指)シーモア 8(二)西野 9(遊)紅林 10(投)エスピノーザ

日本ハム: 1(左)野村 2(右)万波 3(一)清宮幸 4(三)郡司 5(指)マルティネス 6(捕)田宮 7(二)奈良間 8(遊)水野 9(中)淺間 10(投)伊藤

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