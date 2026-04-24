巨人DeNA、3回終了0-0の投手戦

両チーム、序盤を終えて無得点のまま中盤へ。巨人はキャベッジのソロホームランが飛び出すも、DeNA投手陣も粘りの投球で譲らない。0-0のまま緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)三森 2(二)牧 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(右)度会 6(捕)松尾 7(左)勝又 8(投)平良 9(遊)林

巨人: 1(中)佐々木 2(左)キャベッジ 3(遊)石塚 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(三)坂本勇 7(右)皆川 8(二)浦田 9(投)田中将

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 22 16 6 0 .727 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 2
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 5
5 広島 20 7 13 0 .350 8
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 0
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 23 11 12 0 .478 2
5 西武 24 10 13 1 .435 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4