ヤクルトと中日、序盤を終え同点

2回裏に中日が1点を先制したが、3回表にヤクルトが1点を奪い同点に追いついた。中日はボスラー、ヤクルトは古賀がそれぞれ打点を挙げている。試合は序盤を終え、互いに譲らない展開となっている。

【スタメン】

中日: 1(中)大島 2(二)板山 3(三)高橋周 4(左)細川 5(一)ボスラー 6(右)鵜飼 7(遊)村松 8(捕)木下 9(投)柳

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(右)増田 6(中)岩田 7(二)赤羽 8(投)松本健 9(三)田中

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ

「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ