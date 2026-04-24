ヤクルトと中日、序盤を終え同点

2回裏に中日が1点を先制したが、3回表にヤクルトが1点を奪い同点に追いついた。中日はボスラー、ヤクルトは古賀がそれぞれ打点を挙げている。試合は序盤を終え、互いに譲らない展開となっている。

【スタメン】

中日: 1(中)大島 2(二)板山 3(三)高橋周 4(左)細川 5(一)ボスラー 6(右)鵜飼 7(遊)村松 8(捕)木下 9(投)柳

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(右)増田 6(中)岩田 7(二)赤羽 8(投)松本健 9(三)田中

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 22 16 6 0 .727 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 2
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 5
5 広島 20 7 13 0 .350 8
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 0
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 23 11 12 0 .478 2
5 西武 24 10 13 1 .435 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4