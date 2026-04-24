ヤクルト対中日、6回終了で3-3の同点
ヤクルトが3回、4回に計3点を先行したが、中日も6回裏にJ・ボスラーの1発などで2点を返し追いついた。両チームともにホームランが出ており、白熱の投手戦が続いている。
【スタメン】
中日: 1(中)大島 洋平 2(二)板山 祐太郎 3(三)高橋 周平 4(左)細川 成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(右)鵜飼 航丞 7(遊)村松 開人 8(捕)木下 拓哉 9(投)柳 裕也
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(右)増田 珠 6(中)岩田 幸宏 7(二)赤羽 由紘 8(投)松本 健吾 9(三)田中 陽翔
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|22
|16
|6
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|2
|3
|巨人
|21
|12
|9
|0
|.571
|3
|4
|DeNA
|20
|10
|10
|0
|.500
|5
|5
|広島
|20
|7
|13
|0
|.350
|8
|6
|中日
|21
|4
|17
|0
|.190
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|22
|13
|9
|0
|.591
|-
|2
|ソフトバンク
|23
|13
|10
|0
|.565
|0
|3
|楽天
|23
|12
|10
|1
|.545
|1
|4
|日本ハム
|23
|11
|12
|0
|.478
|2
|5
|西武
|24
|10
|13
|1
|.435
|3
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|4