ヤクルト対中日、6回終了で3-3の同点

ヤクルトが3回、4回に計3点を先行したが、中日も6回裏にJ・ボスラーの1発などで2点を返し追いついた。両チームともにホームランが出ており、白熱の投手戦が続いている。

【スタメン】

中日: 1(中)大島　洋平 2(二)板山　祐太郎 3(三)高橋　周平 4(左)細川　成也 5(一)Ｊ・ボスラー 6(右)鵜飼　航丞 7(遊)村松　開人 8(捕)木下　拓哉 9(投)柳　裕也

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(右)増田　珠 6(中)岩田　幸宏 7(二)赤羽　由紘 8(投)松本　健吾 9(三)田中　陽翔

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 22 16 6 0 .727 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 2
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 5
5 広島 20 7 13 0 .350 8
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 0
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 23 11 12 0 .478 2
5 西武 24 10 13 1 .435 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4