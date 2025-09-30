コンディショニングブランド「TENTIAL(テンシャル)」が、秋冬シーズンに向けた新作アイテム45点を10月1日から順次発売する。人気のリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズや、日常使いもできる機能性ウェア「MIGARU」などが刷新され、保温性や快適性をさらに高めたラインナップとなっている。

機能と快適さが進化した秋冬の新作45アイテム

機能性とデザイン性を兼ね備えた秋冬コレクション

あたたかい室内用ロングカーディガン

「パジャマだけでは肌寒い」という声に応え、室内用のロングカーディガンが新たに登場。特殊機能繊維「SELFLAME」が身体から出る遠赤外線を反射し、血行を促進する設計で、冷えやすい季節の体をやさしくサポートします。さらに繰り返しの洗濯にも耐える高い耐久性を備え、なめらかで適度な厚みのニット生地が、包み込むような心地よい保温性を実現。

カラーはブラウン・オフホワイト、サイズは S / M / L、各19,910円

温度・湿度調整してくれる布団

従来の「Comforter」シリーズを「BAKUNE 布団」へ名称変更し、機能をさらに強化。温度・湿度調整機能は従来比で約1.5倍に高まり、ラビットファーのようなやわらかい肌触りを追求した生地を採用。日本国内工場で一枚ずつ丁寧に製造され、品質管理も徹底。さらに丸洗い可能で、コンパクトに収納できる設計となっている。

オンにもオフにも活躍するスウェットパーカ＆ワンピース

遠赤外線反射機能を備えた機能素材を使用し、血行促進をサポートするスウェットパーカ。長時間のデスクワークや移動などで冷えやすい体を内側から温め、疲労感の軽減も期待できる。すっきりとしたシルエットとやわらかな着心地で、オンにもオフにも活躍する一着に仕上がっている。

同シリーズのワンピースタイプ。首回りとウエストまわりを締めつけないデザイン。

デスクワークの疲労を軽減するジャケット＆パンツ

すっきりとしたノーカラージャケットに、選べる2タイプのパンツ(テーパード/ワイド)をセットアップで展開。遠赤外線反射による血行促進機能を備えつつ、きちんと感と快適さを両立。今季はウィメンズモデルも登場し、ビジネスからデイリーまで幅広く活躍。

ホックを内側に隠したウィメンズモデルのジャケット。セットアップで着用できるワイドパンツは、適度にゆとりのあるストレートシルエットが特徴的。

ワークシーンの馴染むスタイリッシュなデザイン。写真中央のネイビーは今季の新色。

リカバリーサンダルに室内履きモデル

在宅時間や冬の外出をより快適にするリカバリーサンダルが仲間入り。室内用に新たに登場した「リカバリーサンダルホーム」は、足をやさしく包む起毛素材を採用。冷えやすい足元をしっかり温めながら、リラックスタイムをサポートする設計。

あわせて寒冷期対応の「ウォーム」モデルもリニューアル。より快適なフィット感と保温性が追求され、冬の外出時にも活躍する一足に。

さらに外履き対応のクロッグ型モデルも新登場。街歩きや近所使いにもなじむデザインで、リカバリー機能をより幅広いシーンで体感できるようになっています。

ホリデーシーズンにうれしい小物にも注目

目元をじんわり温めるアイマスク

目元をじんわり温めてリラックスへ導く「BAKUNE アイマスク」。特殊機能繊維「SELFLAME®」が体温を反射し、遠赤外線の効果で血行をサポート。光をしっかり遮り、低反発ウレタン素材がやさしくフィット。マジックテープ式で調整も簡単。睡眠時はもちろん、移動中や昼休みの仮眠にもおすすめ。

しなやかなマジックテープでストレスのない装着感。

寒い季節のリラックスタイムにぴったりのソックス

寒い季節のリラックスタイムにも配慮した新作ソックス。ふんわりとした肌ざわりと適度なフィット感を両立する設計で、就寝中にも足先の快適性を保つ。通気性を考慮した編み構造により湿気を逃しやすく、足のムレを軽減。ほどよい締めつけ感でズレにくく、眠りの妨げになりにくい仕様が特徴。

足元をメッシュ編みにするより、通気性を確保しながらムレを防ぎ、快適な履き心地を実現。

プロボクサー中谷潤人選手とコンディショニングサポート契約も

なお今回の発表にあわせて、プロボクサー中谷潤人選手とのコンディショニングサポート契約も発表された。以前からTENTIALのリカバリーウェアを愛用していたという中谷選手は、移動時や合宿時に活用しているそう。競技の現場でも信頼される機能性が、日常生活にもフィットしそうだ。

プロボクサー中谷潤人選手

(左から)TENTIAL 代表取締役CEO 中西裕太郎氏、TENTIAL執行役員CRO(R&D)/イノベーション本部長の舟山健太氏、中谷選手

本格的な寒さに備えるなら、コンディショニング視点で設計されたTENTIALの秋冬コレクションは、寒さが深まるこれからの季節、頼れる存在になってくれそう。機能性とデザイン性を両立したアイテムで、日常を快適にアップデートしてみては?