ソフトバンク、西武と互角の展開 6回終了1-1

ソフトバンクは5回表に近藤健介のタイムリーで先制。しかし、その裏に西武も追いつき、1-1の同点で後半戦へ。両チームとも譲らず、投手戦の様相を呈している。

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