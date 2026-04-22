日本サッカー協会（JFA）は22日、2026年6月11日（木）から28日（日）までの期間、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）を応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE 祭」を、MIYASHITA PARK（東京都渋谷区）にて開催することを発表した。

本イベントは、SAMURAI BLUEが掲げる合言葉「最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE」のもと、サッカー日本代表パートナー企業9社の特別協力を得て開催するもの。日本文化に根ざした「祭」をコンセプトに様々なイベントやブースを展開する。人々が集い、熱気を分かち合うことで、同期間に世界との戦いに挑む SAMURAI BLUE への応援の輪を広げていく。

4階屋上の芝生ひろばには、SAMURAI BLUE のチームカラーである青色の“応援提灯”が並び、初夏の渋谷を青で染め上げる。応援提灯の制作にあたっては、JFAクラウドファンディングにて支援を募る。先着80名のご支援者のお名前と応援メッセージを提灯に印字し掲出する。募集期間は4月25日（土）～5月6日（水）まで。

その他にも、縁日をイメージしたイベントやフォトスポットを楽しめるほか、「青」をイメージしたオリジナルフードメニューも開発予定。また、同館南２階の吹き抜け広場には「JFA POP UP STORE」が出店し、和柄をモチーフにしたオフィシャル応援グッズ等を購入することができる。

さらに、全館のデジタルサイネージでは、特別協力のパートナー9 社による応援広告を展開。賑わいと一体感に満ちた空間の中で、共に「最高の景色」を目指す体験を創出する。

「SAMURAI BLUE 祭」開催概要

開催場所：MIYASHITA PARK 4階屋上 芝生ひろば（東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号他）

開催期間：2026年6月11日（木）19:30～6月28日（日）20:00予定

（通常営業時間：平日15:00～21:30、土日祝12:00～20:00）

入場料：無料

主催：公益財団法人日本サッカー協会（JFA）

特別協力：キリンホールディングス株式会社、アディダス ジャパン株式会社、株式会社クレディセゾン、KDDI 株式会社、三井不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス株式会社、TOYO TIRE 株式会社、アパホテル株式会社

内容：

・JFAクラウドファンディングやパートナー社による応援提灯の展示。初日 6/11（木）夜には点灯式を開催予定

・夏祭りや縁日をイメージした各種イベントブース

・特別協力全9社によるパートナーブース出展。各社オリジナルノベルティ等を配布予定

・SAMURAI BLUEやサッカー日本代表「最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー JI BLUE のフォトスポット

・キッチンカー出展！SAMURAI BLUE のチームカラー「青」をテーマとしたオリジナルメニューを開発予定

「JFA POP UP STORE」

開催場所：MIYASHITA PARK 南 2階 吹き抜け広場

開催期間：2026年6月11日（木）11:00～6月28日（日）21:00予定

販売予定グッズ：以下の新商品を含めた各種JFAオフィシャルグッズを販売予定

「SAMURAI BLUE 祭」 JFA クラウドファンディング実施概要

プロジェクト名：#サッカー日本代表応援企画 SAMURAI BLUE 祭 サッカーの火を灯そう！

主催：公益財団法人日本サッカー協会（JFA）

概要：2026年6月にMIYASHITA PARK（東京都渋谷区）にて「SAMURAI BLUE 祭」を開催します。世界に挑む SAMURAI BLUEを日本一丸となって応援する象徴的な場所にするため、支援者のお名前と応援メッセージが印字された“応援提灯”で会場を青に染めます。その応援提灯を制作・設置する費用をクラウドファンディングでご支援いただきます。

期間：2026年4月25日（土）12:00～5月6日（水）23:59

目標金額：300万円

応援資金の用途：「SAMURAI BLUE 祭」に設置する応援提灯の設置費用、会場装飾やイベント諸経費に充当させていただきます。

応援方法：▶JFAクラウドファンディングサイトよりコースを選択しお申込みください。（全て先着順）

返礼品（抜粋）：

・キリンチャレンジカップ 2026（5/31@国立競技場）招集メンバー・監督サイン入りユニフォーム

・6/11(木)夜に開催する「SAMURAI BLUE 祭」 点灯式への特別招待

・「SAMURAI BLUE 祭」イベントエリアへの名前掲出

・9月、10月に国内で開催するSAMURAI BLUEの試合招待（開催地：宮城、広島、神奈川、東京）等