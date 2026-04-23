保育園に入園して間もない時期、「こんなに体調を崩すものなの?」「いつまで続くの?」と戸惑っている保護者も多いのではないでしょうか。

いわゆる“保育園の洗礼”とは、入園後に子どもが頻繁に体調を崩すこと。発熱や咳、鼻水などが続き、看病や仕事との両立に追われる日々に、不安や負担を感じるケースも少なくありません。

そこで今回は、愛晋会中江病院の中路幸之助先生に、入園後に起こりやすい体調不良の頻度や注意したい感染症、家庭でできる予防策、そして仕事との向き合い方まで、実践的なポイントを聞きました。

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ーー保育園に通い始めると、どのくらいの頻度で体調を崩すのが一般的なのでしょうか?

個人差は大きいものの、1〜2歳児であれば、家庭保育でも年間に複数回の風邪は珍しくなく、保育園児では月に1回、場合によってはもう少し多いペースで発熱する子もいます。

とくに入園直後2〜3か月は、ほぼ週単位で何かしらの症状が続くように見える子も多く、この時期を「いちばんきつい山場」と感じる保護者も多いでしょう。ただし、「高熱が長く続いて食事も水分もほとんどとれない」「体重が減り続けている」「いつもぐったりしている」といった場合は、単なる“洗礼”と片づけず、別の病気や栄養状態、発達との関連も含めて評価が必要になります。

多くの子どもは、入園後半年〜1年のあいだに徐々にかかる回数や休園日数が減っていく傾向があるため、「1年単位で様子を見る」という視点を持っておくと良いでしょう。

ーー入園後すぐの時期に多い感染症や、季節ごとに注意したい病気について教えてください。

4月から初夏にかけては、季節の特徴として注意したい感染症もあります。代表的なのは、手足口病やヘルパンギーナで、発熱とともに口の中や手足に発疹が出るため、飲み物がしみて水分がとりにくくなり、脱水に注意が必要です。プール熱(咽頭結膜熱)は、高熱、のどの痛み、目の充血がそろうことが多く、園や自治体が定める登園基準に従う必要があります。

溶連菌感染症はのどの痛みと発熱に加え、苺舌や全身の細かい発疹が出ることもあり、抗菌薬治療が必要なタイプの感染症です。ノロウイルスやロタウイルスなどによる感染性胃腸炎は、嘔吐と下痢、発熱が組み合わさり、吐物や便からの二次感染が起こりやすいのが特徴です。

その年によっては、RSウイルスやインフルエンザの流行時期が前後し、春〜初夏にずれ込むこともあるため、ニュースや自治体、園からの案内で地域の流行状況をこまめに確認しておくと安心です。

ーー家庭でできる感染予防や、日常生活で意識したいポイントを教えてください。

家庭でできる予防策は、特別なことというより「基本を丁寧に」が中心になります。帰宅後すぐの手洗い(石けんと流水でしっかり洗う)、必要に応じた手指消毒、咳やくしゃみが出るときに口元を覆う「咳エチケット」を大人が実際にやって見せること、タオルやコップ、食器、歯ブラシなどの共用を避けることは、いずれも感染の広がりを抑えるうえで有効です。

同時に、免疫を支える土台として、年齢に見合った十分な睡眠時間と、できるだけ一定の就寝・起床リズムを保つこと、主食・主菜・副菜を意識しながら、少しずつでもいろいろな食品を摂る食事を心がけることも重要です。

空調については、冷やしすぎ・暖めすぎに注意しつつ、子どもの体に直接風が当たり続けないよう配慮し、適切な室温と湿度を保つことがポイントになります。家族に体調不良者が出た場合には、その人のこまめな手洗いとマスク着用、嘔吐物や便の処理を使い捨て手袋・マスクで行い、自治体の指針に沿った消毒を行うことで、家庭内の二次感染を減らすことができます。

ーーどのような症状があれば受診すべきか、逆に自宅で様子を見てもよいケースの目安を教えてください。

体調不良が続く場合に、「受診した方がよいライン」と「様子見でもよいライン」をあらかじめイメージしておくと、判断が少し楽になります。生後3か月未満の赤ちゃんで38度以上の発熱があるとき、ぐったりして反応が乏しい、呼吸が明らかに苦しそう、水分がほとんど取れずおしっこも少ない、嘔吐や下痢が激しく脱水が心配、発疹が急速に広がる、けいれんを起こした、といったケースでは、時間をおかずに医療機関に連絡する必要があります。

一方で、熱はあるものの機嫌は良く、遊ぶ余裕もあり、半日で数回程度おしっこが出ていて、呼吸も普段と大きく変わらないといった様子であれば、かかりつけ医の方針にもよりますが、解熱剤を上手に使いながら自宅で経過を見ることができる場合もあります。

「うちの子の場合、どのレベルなら様子を見てよくて、どのレベルならすぐ受診した方がいいか」という“我が家の基準”は、元気なときにかかりつけ医に一度相談しておくと安心です。

ーー子どもの体調不良と仕事の両立に悩む保護者に向けて、考え方や向き合い方のヒントがあれば教えてください。

共働き家庭にとって、「保育園の洗礼」は、ときに仕事やキャリアの問題と直結する重いテーマになります。多くの家庭が入園初年度に「想像していた以上に仕事を休むことになった」という経験をしており、これは決してその保護者だけの問題でも、段取りの悪さでもありません。本来は社会全体で支えるべき「子どもの成長過程の一部」だと捉える視点が必要と考えます。

職場に対しては、入園前の段階から「最初の半年〜1年は子どもの体調不良が増え、急な欠勤や早退が生じる可能性が高い」という現実を率直に共有し、そのうえで在宅勤務や時差出勤、タスクの分担変更など、現実的に取り得る工夫を一緒に検討してもらえると、保護者側の心理的負担は軽くなります。また、病児保育やファミリーサポート、民間シッターなど、公的・民間のサポートも「申し訳ないから極力使わない」ではなく、「親が倒れないための大事な資源」として積極的に活用してよいと良いでしょう。

毎日完璧を目指すのではなく、「今日は仕事を優先する日」「今日は子どもに寄り添う日」と、長い時間軸のなかでバランスをとるイメージを持つことで、「保育園の洗礼」を家族として乗り越えていきやすくなると思います。

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