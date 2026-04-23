一般財団法人アールビーズスポーツ財団は4月22日、2025年1月から12月に国内で開催されたランニング大会を対象に選出した「第26回 全国ランニング大会100撰」を発表した。

全国ランニング大会100撰は、市民ランナー向け大会の質的向上を目的に2000年から実施されており、今回で26回目。マラソン大会エントリーサービスを運営するRUNNETの評価サイト「大会レポ」に寄せられた、実際に出走したランナーの投稿・採点をもとに選出されている。

今回、新たに100撰に選ばれたのは9大会。国内最大級のハーフマラソンとして開催されている「東京レガシーハーフマラソン」をはじめ、2024年からスタートした「さいたまマラソン」「ひたちシーサイドマラソン」、49回の歴史を持つ「“さがえ”さくらんぼマラソン」など、規模や開催背景の異なる大会が名を連ねた。中でも10月に開催される「東京レガシーハーフマラソン」はこれからエントリーが出来る大会であるため、ぜひ注目したい。

フルマラソン主体が半数超

種目別では、フルマラソン主体の大会が53大会と最も多く、次いでハーフマラソン主体が44大会となっている。このほか、10km、100km（ウルトラマラソン）、その他の種目が選出されている。距離や難易度の異なる大会が幅広く評価対象となっている点も、100撰の特徴だ。

ランナーの声をもとにした評価

選考の基準となる「大会レポ」は、参加ランナーがコース設定、運営体制、安全管理、ボランティア対応などを項目別に評価・投稿する仕組み。単なる開催規模だけでなく、ランナー目線での満足度が反映される点が支持されている。 選出大会の詳細や一覧は、RUNNET特設ページで公開されている。