ファミリーマートは1月30日、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」と「東京マラソン」のコラボレーション応援アイテムを一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売する。また、同日よりファミマオンラインにて数量限定で予約受付を開始する。

東京マラソンは世界7大マラソンの1つとして、毎年春に東京都心で開催され、国内外から多くのランナーが参加する日本最大級の市民マラソン。今年は3月1日に開催される。

初となるコラボレーションアイテムは、今年の東京マラソンを象徴するカラーリングを取り入れ、東京の街や大会期間の高揚感を日常の中で楽しめるデザインに仕上げた。全国でラインソックスを発売するほか、開催地の東京都ではソックスに加えてタオルハンカチとマフラータオルも発売する。

ファミマオンラインでの予約期間は1月30日10:00～2月16日23:59まで。受け取り期間は2026年2月26日10:00～3月11日となる。

「ラインソックス」(600円)は、ホワイトとブラックの2色展開。サイズは22cm-25cm、25cm-28cmを用意している。

「今治タオルハンカチ」(800円)と「今治マフラータオル」(1,500円)は東京都のみでの展開となる。