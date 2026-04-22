オリックス、3点リードで後半へ

オリックスが5回に集中打で3点を奪い、ロッテを突き放した。2回にロッテが先制したが、3回にオリックスが追いつき、5回には紅林の3ランなどで一挙3得点。紅林は4打点、シーモアも1打点を加えている。ロッテは友杉が1打点。

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