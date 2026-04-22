西武、序盤で1点リード

ソフトバンクが1回表に先制したが、西武は2回裏に2点を奪い逆転。3回を終え、西武が2-1と1点リードで序盤を終えた。ソフトバンクの栗原は本塁打で1打点を挙げたが、西武の古賀悠、西川もそれぞれ打点を記録している。

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