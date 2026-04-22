オリックスとロッテ、3回終了時点は1-1の同点

2回裏にロッテが友杉のタイムリーで先制したが、3回表にオリックスがシーモアの打点で追いつき、同点となった。両チームとも序盤を終えて、譲らない展開で中盤へ突入する。

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