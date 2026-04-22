TEE、May J.、HIPPY出演、音楽と花火がシンクロ「SBI舞花火」が千葉で開催

2026年5月30日（土）、千葉県・稲毛海浜公園（いなげの浜）にて、音楽と花火が1/30秒単位でシンクロする花火エンターテインメント「SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）feat. SKY ORCHESTRA」が開催される。

千葉開府900年、そして「いなげの浜」開設50周年という記念すべき節目に実施される本公演は、単なる「花火大会」の枠を超えた、五感を揺さぶるストーリー体験。メインプログラムとなる「SKY ORCHESTRA」は、ライブショーとストーリー型の花火ショーの二部構成で展開される。

第一部の「LOVE & YELL」では、TEE、May J.、HIPPYという実力派アーティストたちが登場。波音と潮風が混じり合うビーチを舞台に、アーティストの生歌と花火が完全にシンクロするスペクタクルな演出が繰り広げられる。

続く第二部では、日本最高峰の花火制作チーム約20社が集結したメインショーが幕を開ける。1/30秒単位という驚異的な精度でコントロールされた演出は、空を巨大なキャンバスに見立て、起承転結のある物語を描き出す。最大10号玉（尺玉）を含む国産花火の美しさと、精密に構築されたサウンドデザインが融合し、観る者を圧倒的な没入感へと誘う。

現在、この特別な一夜を体験できる「ペアチケット（パイプ椅子SS席／ドリンク付）」が20組40名に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを公式SNSにて開催中。

＜チケットプレゼントキャンペーン概要＞

■応募方法

1.下記XまたはInstagramの公式アカウントをフォロー

2. Xは対象投稿をリポスト、Instagramは対象投稿をストーリーズでシェア

応募締め切り：4月28日（火）23:59まで

■当選発表およびチケット受取方法

・当選された方には、4月30日（木）までにDMにてご連絡いたします。

・当日、会場受付にて当選DMをご提示の上ご入場ください。

■公式アカウント

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