ロッテ vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs オリックス
  • 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス3勝-ロッテ2勝（4/21 オリックス4-7ロッテ (ロッテ)、4/9 ロッテ1-2オリックス (オリックス)、4/8 ロッテ1-9オリックス (オリックス)、4/7 ロッテ1-3オリックス (オリックス)、9/25 ロッテ6-4オリックス (ロッテ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 20 14 6 0 .700 -
2 阪神 21 14 7 0 .667 0
3 巨人 20 11 9 0 .550 3
4 DeNA 19 9 10 0 .474 4
5 広島 18 7 11 0 .389 6
6 中日 20 4 16 0 .200 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 21 12 9 0 .571 -
1 オリックス 21 12 9 0 .571 -
3 楽天 21 11 9 1 .550 0
4 日本ハム 21 10 11 0 .476 2
5 西武 22 9 12 1 .429 3
6 ロッテ 22 9 13 0 .409 3