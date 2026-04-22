三井ショッピングパーク ららぽーと和泉(大阪府和泉市)は4月23日より、リニューアル第2弾を開始する。

いずみフェス

リニューアル第2弾では、キャップショップ「ONSPOTZ」や、人気つけめん店「舎鈴」など、新店が続々オープンする。

リニューアルを記念した「いずみフェス」(4月23日～5月10日)も開催。その一環として、123(いずみ)にちなんだ特別価格や限定特典を用意する「123祭」を実施する。不二家とのコラボによるペコちゃんのオリジナルノベルティ配布や、ペコちゃんポコちゃんデザインのうちわ作り体験を行う。そのほか、約50店舗がおトクなスペシャルショップ特典を用意する。

ペコちゃんのオリジナルノベルティ

また、親子で楽しめる「キッズデー第2弾」(4月25日・26日)も実施する。和泉市イメージキャラクターとの撮影会や、伝統楽器パーランクーの演奏体験、浮世絵版画摺りなど、子どもたちが主役となって楽しめるコンテンツを用意する。

和泉市イメージキャラクターも登場

4月25日・26日の期間中は、三井ショッピングパークポイント会員を対象に「和泉のええもんプレゼントキャンペーン！」を実施。抽選で合計200名に、和泉市産のはちみつやみかんサイダーといった地元の特産品が当たる。当日入会したユーザーもキャンペーンに参加できる。