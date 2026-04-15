三井不動産商業マネジメントとレゴジャパンは4月25日～5月10日、全国のららぽーとやラゾーナ川崎プラザなどで「レゴ サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ～みんなで大舞台の1ピースに～」を開催する。

レゴ サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ～みんなで大舞台の1ピースに～

期間中は、レゴブロックとサッカーの世界を楽しめるイベントを実施する。

「ミニトロフィーをつくろう!」は、レゴブロックを使用し、ミニトロフィーを組み立てるイベント。参加対象は8歳以上。「ユニフォームをつくろう!」コーナーでは、カラフルなブロックを組み合わせて、世界に一つだけのオリジナルユニフォームを作ことができる。参加対象は6歳以上。いずれも完成した作品は持ち帰ることができる。

「新製品で遊ぼう!」コーナーでは、2026年春に登場するレゴブロックの最新ラインアップを、発売に先駆けて体験できる。スタッフによる商品解説を聞きながら、実際に手に取って遊べる。

会場には「FIFAワールドカップ 公式トロフィー」を再現したスペシャルフォトスポットが登場。憧れのトロフィーを掲げ、まるで優勝したレジェンド選手のような臨場感あふれる記念写真を撮影することができる。

一部店舗では、館内を巡るスタンプラリーや、大量のブロックで遊べる「レゴプール」を開催する。三井ショッピングパークアプリもしくは三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントの登録画面提示でレゴサッカーステッカーがもらえる特典もあり、親子で冒険や創作を一日中満喫できる。

レゴプール

5月5日はアルカキット錦糸町、5月6日はららテラス HARUMI FLAGにて、ワークショップイベントも開催する。

期間中は、ららぽーと公式Xアカウントをフォロー＆リポスト、またはららぽーと公式​Instagramアカウントをフォロー&いいね！で、抽選で「レゴサッカー製品」が当たるキャンペーンを実施する。さらに、対象施設・店舗で3,000円以上購入し、応募フォームで応募すると、抽選で600名にホテル宿泊券など豪華賞品が当たるキャンペーンも実施する。

開催施設は、三井ショッピングパーク ららぽーと 20施設(TOKYO-BAY、新三郷、柏の葉、富士見、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、豊洲、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、安城、EXPOCITY、堺、和泉、門真、甲子園、福岡)、ラゾーナ川崎プラザ、アルカキット錦糸町、ららテラス HARUMI FLAG。ららぽーとTOKYOｰBAY、甲子園、ラゾーナ川崎プラザ、アルカキット錦糸町、ららテラス HARUMI FLAGは開催期間が異なる。

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