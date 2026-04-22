イオンは4月24日、「イオン フランスフェア‐ボンジュール・フランス2026」をイオン、イオンスタイル、マックスバリュなど、グループ24社・約4,600店舗で開催する。

イオン フランスフェア‐ボンジュール・フランス2026

同フェアは「イオンで楽しむ南フランス。地中海からピレネーへ、五感を刺激する旅。彩り豊かなオクシタニー(フランス)大発見フェア」をコンセプトに、在日フランス商工会議所のプロジェクト「ボンジュール・フランス」の公式行事として、在日フランス大使館後援のもと実施する。

春から初夏にかけてのオクシタニー地方は、石畳の市場を抜けると、乾いた風がタイムやローズマリーの香りを運ぶ。遠くの教会の鐘と瓶の触れ合う音がアペロの合図となり、食卓では土鍋のカスレの湯気、すくうたびにチーズが伸びるアリゴ、締めのスミレ香るクリスプまで、南フランスの味わいが続く。同フェアでは、こうした南フランスの食体験を自宅でも店頭でも楽しめる商品・企画として提案する。

また、全国36カ所に特別催事店舗・準特別催事店舗を設け、フランスのグルメや雑貨を購入できるマルシェを展開する。フランス文化の体験イベント、フランス有名ビューティーブランドを使用したトークショーも実施するなど、南フランス・オクシタニーを中心としたフランスの文化や美食を"体験"として届ける。

実施期間は4月24日～4月30日までとなる。

南フランスの味覚を自宅でも店頭でも

南フランス・オクシタニー地方の郷土料理「アリゴ」は、ジャガイモに地元アヴェロン県産トム・フレッシュをたっぷり溶かし込んだ伸びるマッシュポテトで、肉料理にもパンにも合う万能サイドディッシュ。奥深いコクとリッチな口当たりが楽しめる。

南フランス・トゥールーズの春を閉じ込めた「メゾン ブリュイエール スミレ香るクリスプ」(537.84円)。地元産スミレの花びらを砂糖漬けし、薄焼きクッキーに散りばめた。可憐な花の香りとほのかな甘みが軽やかな食感と重なり、余韻が広がる。

「メゾン ブリュイエール スミレ香るクリスプ」(537.84円)

南フランスらしい陽気なパッケージが目を引く「ナタイス メゾン・ポップコーン(バター／チーズ／キャラメル)」(138.24円)がイオンに初登場する。現地フランスでも人気の軽やかなおやつを、手頃なサイズと価格で用意した。アペロ(食前のひととき)にも適した商品。

「シャトー・デュ・クロー アップルスパークリングジュース(ピーチ/ラズベリー)」(842.40円)が同フェアで日本に初登場する。リンゴの甘みに白桃の香り。フレッシュで酸味と甘みのバランスの良いピーチ風味とリンゴの甘みにラズベリーの鮮やかな色と香りが、見た目にも美味しさを誘うラズベリー風味のスパークリングジュース。

トマトの自然な甘みとセミドライトマトの旨味を凝縮した「トマトとハーブのスプレッド」(591.84円)と、タラゴンが香る「スイートペッパーソース」(645.84円)を日本で初めて発売する。スプレッドは、トーストはもちろん魚介やチーズとの相性も抜群。スイートペッパーソースは赤ピーマンの豊かな香りが広がりアペロからディナーまで幅広いシーンで楽しめる。

「オノレ アップルタルト」(842.40円)は、素材の風味を引き立てるシンプルなレシピのアップルタルト。アイスクリームとの相性も抜群だという。

「ビスキュイ・ド・パリ ストロベリーサンドビスケット」(429.84円)や「ラ・キュイジーヌ・ドートルフォワ レモン風味マヨソース」(278.64円)、「クロヴィス トリュフ風味マヨソース」(429.84円)も日本初登場となる。

ビスキュイ・ド・パリは、ビスケットの中央にエッフェル塔をモチーフにし、いちごの甘酸っぱさを感じるフィリングを合わせた商品。

ラ・キュイジーヌ・ドートルフォワはレモンの風味を生かしたマヨネーズ。なめらかでやさしい味わいに、レモンの爽やかな酸味を加え、後味は軽やかに仕上げた。一般的なマヨネーズに比べて重たさやしつこさを感じにくく、素材の味を引き立てる。

クロヴィス トリュフ風味マヨソースは、トリュフ特有の芳醇で深みのある香りを加えたソース。フライドポテトやローストポテト、肉料理の付け合わせはもちろん、オムレツやパスタ、サンドイッチにも使いやすく、日常の一皿を少し特別な印象に引き上げる。

フランス発の冷凍食品専門店「ピカール」の商品も取り扱う。前菜からデザートまで、フランス本場の味を楽しめる。添加物の使用をできる限り控え、素材本来の味を生かした商品づくりに努め、環境にも配慮したさまざまな商品を取り揃えている。

ワインで楽しむ"フランス"

フランスソムリエ協会会長 ファブリス・ソミエ氏監修の有機JASワインを新発売する。「トップバリュ グリーンアイオーガニック オーガニック ヴィーニュ・ドール」(1,078円)は初夏のアペロにぴったりの味わい。

「トップバリュ グリーンアイオーガニック オーガニック ヴィーニュ・ドール(左:レッドブレンド/右:ホワイトブレンド)」(1,078円)

「トップバリュ グリーンアイオーガニック オーガニック ボルドー」(1,408円)はフランス・ボルドー産のオーガニックワイン。

「トップバリュ グリーンアイオーガニック オーガニック ボルドー(左:ルージュ/右:ブラン)」(1,408円)

人気フレンチレストラン「リューズ」とのコラボ

六本木「リューズ」の飯塚隆太シェフ監修「牛肉の赤ワイン煮」(494.64円)を発売する。香味野菜と赤ワインの芳醇なソースでコク深く仕上げた一品。

「Bio c'Bon」の商品も展開

「Bio c'Bon(ビオセボン)」は、「オーガニックを日常に」をテーマに、有機野菜や直輸入商品、調味料、スナック、自然派ワインなどを取り揃えている。

左から「サヴール＆フリュイ オーガニック フルーツスプレッド(ブルーベリー)」(1,274.40円)、「プロサン オーガニックトマトソース(アラビアータ)」(753.84円)、「ムーランデュピヴェール そば粉のガレット」(645.84円)

エコバッグなど生活用品も展開

食品から生活雑貨まで幅広く扱うフランス発の人気総合スーパー「MONOPRIX(モノプリ)」のエコバッグ(657.80円)を食品売場で販売する。

フランスの絵本作品『リサとガスパール』のキャラクターを描いたエコバッグ(Sサイズ1,650円、Mサイズ2,200円)もイオンリテールで取り扱う。用途で選べるS・Mサイズを展開。折り畳み収納ポケット付き。限定カラーも用意している。

フランスの文具メーカー「PAPIER TIGRE」とタイガー魔法瓶コラボ限定デザインの「マグボトル」(4,378円)も数量限定で販売する。

フランスのボタニカルビューティーケアブランド「YVES ROCHER(イヴ・ロシェ)」のフレグランス商品を全店で展開する。「エッセンス ド フロウ ロールオン2本セット」(3,300円)は、手首や首もとに塗ることでやさしく香り立つコンパクトサイズの商品。

「エッセンス ド フロウ ロールオン2本セット」(3,300円)

母の日ギフトにも最適な「ジェントルシリーズ」がお得なノベルティ付きのセット(2,640円)で登場する。チェスナッツミルク配合で、柔らかな髪へ導く。ウッディバニラの香り。

フレンチメニューのレシピを提案

在日フランス商工会議所が連携するシェフによる、本フェアの商材を使用したレシピ提案を売場で展開する。第8回カスレ世界大会優勝の「代官山パッション・コントワール・オクシタン」のシェフ、パトリック・パッション氏は南フランスの郷土料理「カスレ」を提案。ラングドック地方出身のシェフ、ファニー・フェルナンデス氏は「タコサラダ」を提案する。

ピザやフランスの家庭料理を販売

関東・中部・近畿・中国・四国のイオン・イオンスタイル約380店舗では、4月24日～4月26日までの期間、「クワトロピッツァ(ブリーチーズ・サーモンアスパラ)」(950.40円)や、フランスの定番家庭料理「ハムとチーズを鶏肉ではさんだカツ」(429.84円)を販売する。

フランスフェア限定のアパレル・コスメアイテムも

パリ在住の有名ファッションデザイナー・島田順子氏プロデュースの同社オリジナルブランド「PART2 BY JUNKO SHIMADA」から、フランスをイメージしたアパレル&雑貨コレクションを展開する。フランスらしい小粋なプリントや色使いが特長のパリモチーフを詰め込んだコレクションを20%OFFで提供する。

また、フランスの作家アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリによって1943年に発表された児童文学作品『星の王子さま(Le Petit Prince)』のルームウエアを展開する。

「T-fal」8点セットを販売

1956年にフランスで設立された調理器具ブランド「T-FAL(ティファール)」の着脱鍋フライパン8点セット(10,978円)が登場。キッチンに映えるミントグリーン、ベージュの2色を展開する。

「T-fal インジニオネオIHパレット 8点セット」(10,978円)

『地球の歩き方』とコラボ

旅行ガイドブック『地球の歩き方』とコラボし、注目都市の魅力と、本フェアで楽しめるグルメなどをプロの視点で紹介する。店頭配布リーフレットやサイネージ動画、特設サイトで展開するほか、「フランス満喫キャンペーン」も実施する。