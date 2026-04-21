阪神、DeNAを1点リード

阪神は1回、2回、3回と毎イニング1点ずつを奪いリード。しかしDeNAは3回裏に牧のホームランなどで2点を返し、1点差に迫る。序盤を終えて阪神が3-2と僅かにリードして中盤へ向かう。

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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 19 14 5 0 .737 -
2 阪神 20 14 6 0 .700 0
3 巨人 19 10 9 0 .526 4
4 DeNA 18 8 10 0 .444 5
5 広島 17 6 11 0 .353 7
6 中日 19 4 15 0 .211 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 20 12 8 0 .600 -
1 オリックス 20 12 8 0 .600 -
3 楽天 20 11 8 1 .579 0
4 日本ハム 20 9 11 0 .450 3
5 西武 21 8 12 1 .400 4
6 ロッテ 21 8 13 0 .381 4