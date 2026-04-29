巨人、広島に4点リード
序盤を終えて巨人が4点リード。2回裏に巨人が集中打で4得点を挙げ、試合の主導権を握った。広島はまだ無得点で、中盤以降の反撃が鍵となる。
【スタメン】
巨人: 1(左)キャベッジ 2(二)吉川 3(中)佐々木 4(三)ダルベック 5(捕)岸田 6(一)増田陸 7(右)平山 8(遊)浦田 9(投)竹丸
広島: 1(左)秋山 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)坂倉 5(右)野間 6(三)佐々木 7(中)平川 8(捕)持丸 9(投)森下
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「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|26
|17
|9
|0
|.654
|-
|2
|阪神
|25
|15
|9
|1
|.625
|1
|3
|巨人
|25
|14
|11
|0
|.560
|2
|4
|DeNA
|24
|11
|13
|0
|.458
|5
|5
|広島
|23
|8
|14
|1
|.364
|7
|6
|中日
|25
|8
|17
|0
|.320
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|26
|16
|10
|0
|.615
|-
|2
|ソフトバンク
|25
|14
|11
|0
|.560
|1
|3
|楽天
|26
|12
|13
|1
|.480
|3
|4
|西武
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|5
|日本ハム
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|6
|ロッテ
|25
|11
|14
|0
|.440
|4