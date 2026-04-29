巨人、広島に4点リード

序盤を終えて巨人が4点リード。2回裏に巨人が集中打で4得点を挙げ、試合の主導権を握った。広島はまだ無得点で、中盤以降の反撃が鍵となる。

【スタメン】

巨人: 1(左)キャベッジ 2(二)吉川 3(中)佐々木 4(三)ダルベック 5(捕)岸田 6(一)増田陸 7(右)平山 8(遊)浦田 9(投)竹丸

広島: 1(左)秋山 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)坂倉 5(右)野間 6(三)佐々木 7(中)平川 8(捕)持丸 9(投)森下

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 26 17 9 0 .654 -
2 阪神 25 15 9 1 .625 1
3 巨人 25 14 11 0 .560 2
4 DeNA 24 11 13 0 .458 5
5 広島 23 8 14 1 .364 7
6 中日 25 8 17 0 .320 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 26 16 10 0 .615 -
2 ソフトバンク 25 14 11 0 .560 1
3 楽天 26 12 13 1 .480 3
4 西武 27 12 14 1 .462 4
5 日本ハム 27 12 15 0 .444 4
6 ロッテ 25 11 14 0 .440 4