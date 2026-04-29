巨人、広島に4点リード

序盤を終えて巨人が4点リード。2回裏に巨人が集中打で4得点を挙げ、試合の主導権を握った。広島はまだ無得点で、中盤以降の反撃が鍵となる。

【スタメン】

巨人: 1(左)キャベッジ 2(二)吉川 3(中)佐々木 4(三)ダルベック 5(捕)岸田 6(一)増田陸 7(右)平山 8(遊)浦田 9(投)竹丸

広島: 1(左)秋山 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)坂倉 5(右)野間 6(三)佐々木 7(中)平川 8(捕)持丸 9(投)森下

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