巨人 vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs 広島
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島3勝-巨人2勝（4/28 広島11-1巨人 (広島)、4/8 巨人2-1広島 (巨人)、4/7 巨人2-5広島 (広島)、9/23 巨人0-5広島 (広島)、9/20 広島1-3巨人 (巨人)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 26 17 9 0 .654 -
2 阪神 25 15 9 1 .625 1
3 巨人 25 14 11 0 .560 2
4 DeNA 24 11 13 0 .458 5
5 広島 23 8 14 1 .364 7
6 中日 25 8 17 0 .320 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 26 16 10 0 .615 -
2 ソフトバンク 25 14 11 0 .560 1
3 楽天 26 12 13 1 .480 3
4 西武 27 12 14 1 .462 4
5 日本ハム 27 12 15 0 .444 4
6 ロッテ 25 11 14 0 .440 4