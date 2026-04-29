巨人、広島に2点リードで後半戦へ
2回裏に怒涛の4得点で巨人が先行。広島は5回表に2点差に詰め寄るも、巨人はＴ・キャベッジ、平山、浦田の活躍でリードを保ったまま6回を終えた。
【スタメン】
巨人: 1(左)Ｔ・キャベッジ 2(二)吉川 尚輝 3(中)佐々木 俊輔 4(三)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(一)増田 陸 7(右)平山 功太 8(遊)浦田 俊輔 9(投)竹丸 和幸
広島: 1(左)秋山 翔吾 2(二)菊池 涼介 3(遊)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(右)野間 峻祥 6(三)佐々木 泰 7(中)平川 蓮 8(捕)持丸 泰輝 9(投)森下 暢仁
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|26
|17
|9
|0
|.654
|-
|2
|阪神
|25
|15
|9
|1
|.625
|1
|3
|巨人
|25
|14
|11
|0
|.560
|2
|4
|DeNA
|24
|11
|13
|0
|.458
|5
|5
|広島
|23
|8
|14
|1
|.364
|7
|6
|中日
|25
|8
|17
|0
|.320
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|26
|16
|10
|0
|.615
|-
|2
|ソフトバンク
|25
|14
|11
|0
|.560
|1
|3
|楽天
|26
|12
|13
|1
|.480
|3
|4
|西武
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|5
|日本ハム
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|6
|ロッテ
|25
|11
|14
|0
|.440
|4