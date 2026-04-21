藤井風、コーチェラ2週目で大歓声を浴びた「Prema」ライブ映像が公開

藤井 風（Fujii Kaze）が日本時間4月19日（日）、コーチェラ2週目に出演。当日のライブから「Prema」のライブ映像が公開された。

日本人男性ソロアーティストとして初めてコーチェラ・フェスティバルに出演し、MOJAVEステージで約1万8000人の観衆を魅了した藤井風。昨年9月に全曲英詞の3rdアルバム「Prema」をリリースした彼は、同作を携えて国内外を回る大規模なツアーの開催も控えている。

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Pre: Prema Tour

2026年7月16日（木）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2026年7月17日（金）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2026年7月28日（火）広島・広島グリーンアリーナ

2026年7月29日（水）広島・広島グリーンアリーナ

2026年8月4日（火）福井・サンドーム福井

2026年8月5日（水）福井・サンドーム福井

Prema World Tour

2026年10月31日（土）台湾・高雄国家スタジアム（高雄世運主場館）

2026年11月14日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

2026年11月15日（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

2026年12月10日（木）大阪・京セラドーム大阪

2026年12月12日（土）大阪・京セラドーム大阪

2026年12月13日（日）大阪・京セラドーム大阪

2026年12月19日（土）東京・東京ドーム

2026年12月20日（日）東京・東京ドーム

2026年12月26日（土）タイ・バンコク スパチャラサイ国立競技場

2027年1月9日（土）韓国・高尺スカイドーム