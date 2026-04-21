韓国出身ロックバンドDragon Pony、Japan 1st EP 『Run to Run』リリース決定

バンドブームに沸く韓国で、最も注目されている韓国出身ロックバンドDragon Ponyが、日本デビューとなるJapan 1st EP『Run to Run』を6月10日（水）にリリースすることを発表した。

Dragon Ponyはメンバー全員がメインプロデューサーとして全曲の作詞、作曲、編曲までを担当。本作は、”新たなスタート”に留まらず、これまで積み重ねてきた経験を抱えながら、さらに高い目標へと加速し続ける彼らの確固たる意志を封じ込めた日本初作品。EPタイトル 『Run to Run』が示す通り、韓国で培った経験と情熱をそのまま日本へ持ち込み、立ち止まることなく走り続ける姿勢をコンセプトにしている。

青い風を駆けながら信じる道へ突き進む「Run to Win」、絆を歌う「Stand Together」、一瞬の輝きを掴むための衝動「One Light, One Time」、解放を叫ぶ「Break the Chain」、そして”大切な人”を想い続ける心情を謳った「Look Back」。過去と現在をつなぎ、未来へ加速する Dragon Ponyの”走り続ける覚悟”が詰まった傑作。すべての瞬間を次の一歩へと変えていくDragon Ponyのリアルな”今”と、前に進み続けるエネルギーが詰まった作品となっている。

さらには、6月にJapan 1st EPを携えた初の単独日本ツアー「DRAGON PONY 2026 Run To Run Japan Tour」の開催も決定。東京・大阪の2会場を巡り、新人らしからぬ高い演奏技術と、爽快さと情熱の共存する独自のサウンドで観客を魅了してきた彼らが、日本のステージでどのような新たなサウンドを響かせるのか、その動向に注目が集まる。

＜リリース情報＞

Dragon Pony

Japan 1st EP『Run to Run』

発売日：2026年6月10日（水）

事前予約URL：https://DragonPonyJ.lnk.to/Japan1stEP

Pre-Add / Pre-Save URL: https://DragonPonyJ.lnk.to/RTR

[収録曲] ※2形態共通

1. Run to Win

2. Stand Together

3. One Light, One Time

4. Break the Chain

5. Look Back

＜ライブ情報＞

DRAGON PONY 2026 Run To Run JAPAN TOUR ツアー情報

2026年6月17日（水）OPEN : 18:00 / START 18:30

会場：渋谷WWW

2026年6月21日（日）OPEN 15:30 / START 16:00

会場：大阪 Yogibo META VALLEY

チケット料金

前売り￥8,800 / 当日￥9,300（税込・システム手数料別途）※ドリンク代別

※オールスタンディング / 入場整理番号付き

■オフィシャル先行受付

2026年4月17日（金）18:00～4月26日（日）23:59

抽選結果発表：2026年4月29日（水・祝）15:00

■プレイガイド先行受付

2026年5月6日（水・祝）12:00～5月13日（水）23:59

抽選結果発表：2026年5月16日（土）15:00

■一般販売

2026年5月23日（土）10:00～

【DRAGON PONY 2026 Run To Run JAPAN TOUR】 の詳細＆チケット申し込みはこちら :

https://dragonpony.fanpla.jp/news/detail/76944

https://l-tike.com/dragonpony/

Dragon Pony Japan Official Site : https://dragonpony.fanpla.jp/