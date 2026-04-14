本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、パキッと割って楽しめる和風のティラミスや、宇治抹茶風味を堪能できるどら焼きなど、個性的な商品が目白押しです!

【2026年4月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2026年4月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
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2026年4月の新商品5品まとめ(4月14日～4月20日)

「クロワッサンマロンクリーム」(267円)

  • 「クロワッサンマロンクリーム」(267円)

    「クロワッサンマロンクリーム」(267円)

価格 : 267円
販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、静岡県

クロワッサンにホイップクリームをサンドし、マロンクリームを絞りました。

「パキっとティラミス 黒蜜きなこもち」(324円)

  • 「パキっとティラミス 黒蜜きなこもち」(324円)

    「パキっとティラミス 黒蜜きなこもち」(324円)

価格 : 324円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

表面のきなこホワイトチョコを割って、中のムースとおもち，黒蜜と一緒に絡めて食べる新感覚ティラミスです。

「もっちり和クレープ おもちときなこ」(280円)

  • 「もっちり和クレープ おもちときなこ」(280円)

    「もっちり和クレープ おもちときなこ」(280円)

価格 : 280円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

もっちり食感のクレープ生地で、黒糖ソースときなこクリーム、おもちを包んだ「和」を感じられるクレープです。

「ふわもちチョコリングド―ナツ」(116円)

  • 「ふわもちチョコリングド―ナツ」(116円)

    「ふわもちチョコリングド―ナツ」(116円)

価格 : 116円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

ふんわりもっちりしたドーナツ生地に濃厚なチョコレートを全面に掛けた商品です。

「二層の宇治抹茶生どら焼」(259円)

  • 「二層の宇治抹茶生どら焼」(259円)

    「二層の宇治抹茶生どら焼」(259円)

価格 : 259円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

もち小麦粉を使用したふわふわしっとり食感のどら焼き生地に、宇治抹茶を使用した抹茶あんと抹茶ホイップを挟みました。
※4月15日以降順次発売

まとめ

抹茶あんと抹茶ホイップを挟んだ「二層の宇治抹茶生どら焼」は、抹茶好きにはたまらない一品。「もっちり和クレープ おもちときなこ」と「パキっとティラミス 黒蜜きなこもち」は、スイーツに和の要素をかけあわせた、ここでしか食べられない商品です。

そのほか、クロワッサンと2種のクリームを組み合わせた「クロワッサンマロンクリーム」や、ふわもちドーナツに濃厚チョコをかけた「ふわもちチョコリングド―ナツ」など、まるでスイーツな菓子パンも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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