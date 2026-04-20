ReoNaが新曲「結々の唄」MVプレミア公開、特別ライブ配信も

奄美大島出身のアーティストReoNaの新曲「結々の唄」のMusic Videoが、4月20日（月）20時にYouTubeにてプレミア公開される。

今回公開されるMusic Videoは、奄美大島で撮影。島の光や風を感じさせるロケーションの中で、「結々の唄」の世界観を立体的に描き出している。水面と地続きのように溶け合うカットでは、ReoNaがまるで海の上を歩いているかのような幻想的な姿を見せ、一方で船の上で歌うシーンでは、水平線に向かって声を放つようなスケール感のある表現も印象的な作品に仕上がっている。

Music Video公開に先駆け、4月20日19時より、過去のライブ映像を抜粋した約1時間の特別ライブ配信「ReoNa Special Live Selection」も実施。本配信では、YouTube未公開のライブ映像も含まれており、これまでのライブパフォーマンスをまとめて体感できる内容となっている。なお、本配信はアーカイブの予定はなく、リアルタイム限定での実施となる。

■ReoNa Special Live Selection

https://youtube.com/live/dTRTCzHeiD4

※2026 年4月20日(月)19:00 YouTube LIVE 生配信

＜リリース情報＞

ReoNa

「結々の唄」

配信中

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

ReoNa OFFICIAL SITE https://www.reona-reona.com/