2月18日にブランドをリニューアルした、ミツカンのビネガードリンク「フルーティス」。新たに「あまおう」「白桃」「シャインマスカット」「ざくろ」の4種類が登場しました。

果実の甘みや香りを楽しみながら、すっきりとした後味が味わえるという“新果実体験”が気になるところ。今回は4フレーバーを実際に飲み比べ、公式のアレンジレシピも家族で楽しんでみました!

“新果実体験”が楽しめる

ミツカン「フルーティス」は、果実とりんご酢を組み合わせた濃縮タイプのビネガードリンク。果実の甘みや香りをしっかり感じられながらも、後味はすっきり軽やか。フルーツを味わうような満足感と、お酢飲料ならではの爽やかさを同時に楽しめるのが特長です。 水や炭酸水、牛乳や豆乳などで幅広くアレンジでき、飲み方によって違った味わいが楽しめるのも魅力。まさに、日常の中で気軽に楽しめる“新しい果実体験”の1本といえます。

今回は、「あまおう」「白桃」「ざくろ」「シャインマスカット」の4種類それぞれの味わいを楽しみながら、公式のアレンジレシピにもチャレンジ。果実感や飲みやすさはもちろん、家族の反応もあわせてレポートしていきます!

「フルーティス あまおう」のいちごミルク

フルーティス あまおう

福岡県産あまおうを楽しめる本品は、ふたを開けた瞬間に、いちごの甘く華やかな香りがふわっと広がります。お酢飲料と聞くと少し身構えてしまいがちですが、ツンとした印象は控えめで、まずは香りの時点でぐっと期待が高まりました。

ストレートでひと口飲んでみると、あまおうのジューシーな甘みのあとに、お酢のすっきりとした後味心地よいです。フルーツジュースのような親しみやすさがありつつ、甘さがあとに残りすぎないのが絶妙!

これはアレンジも間違いなくおいしいはず……と、ワクワクしながらいちごミルクのアレンジレシピにトライしてみました!

作り方は簡単。あまおう50mlに対して牛乳150mlを加え、1:3の割合で薄めるだけで完成です。

いちごが大好物の娘は、混ぜている間から「いちごのいいにおい～」とワクワク。実際に飲んでみると「甘くておいしい!」と、あっという間に飲み干してしまいました。

毎日飲んでいる牛乳にあまおうを加えるだけで、デザート感のある1杯に早変わり。手軽なのに、ほんの少し特別感が加わるのがうれしいアレンジでした。

「フルーティス 白桃」ソイラテ

フルーティス 白桃

国産白桃を味わう本品は、ふたを開けた瞬間から、まるで目の前で桃をむいたかのようなジューシーな香りが印象的! ビネガードリンクでここまで果実のフレッシュさを感じられるのかと、思わず驚かされました。こちらは、白桃ソイラテにアレンジしてみます。

白桃50mlに調製豆乳150mlを加えて混ぜると、だんだんとトロッとした質感に変化。お酢によるたんぱく質の凝固作用で、混ぜるだけでヨーグルト風のドリンクになりました。

ひと口飲むと、なめらかな口当たりと白桃のやさしい甘みが広がり、デザートとドリンクの“いいとこ取り”のようなおいしさです。満足感があるのに重すぎず、朝の1杯にもぴったり。

混ぜるだけで簡単にできるので、忙しい日でも気軽に楽しめそうです。

「フルーティス ざくろ」のバニラアイス、ざくろティーも

フルーティス ざくろ

お酢ドリンクの定番フレーバーでもあるざくろ。甘酸っぱい果実感とお酢の相性はいかに!? 飲む前から期待を高めつつ、今回は、バニラアイスとざくろティーの2つのアレンジを試してみました。

まずは、バニラアイスにざくろを小さじ1杯ほどかけて実食。正直、食べる前は「アイスにお酢……!?」と半信半疑だったのですが、ひと口食べてびっくり。ざくろのまろやかな酸味がアイスの甘さを引き締めてくれて、想像以上に相性抜群です。

ざくろを食べるのが初めてだった娘も「お店のパフェみたい」とご満悦。後味はさっぱりしつつも、ざくろの濃厚でフルーティーな甘みがしっかり感じられ、最後まで飽きずに楽しめました。

ジューシー感のあるフレーバーティーとしても

続いて、ざくろとアールグレイティーを1:3で割って、ざくろティーに。フレーバーティーは香りの強さから少し苦手意識があったのですが、これはざくろの甘酸っぱさと紅茶の香りが自然になじみ、想像以上に飲みやすい1杯に仕上がりました。

華やかな香りがありながら、後味はすっきり。気分を切り替えたい午後や、少しゆっくりしたい時間にもぴったりのアレンジです。

「フルーティス シャインマスカット」水割り

フルーティス シャインマスカット

長野県産シャインマスカットを味わう本品は、果肉感が感じられるフレッシュな香りが印象的です。今回は、その魅力がいちばんまっすぐ伝わりそうな水割りで楽しんでみました。

シャインマスカットが入ったグラスに水を注いだ瞬間から、みずみずしいマスカットの香りがふわっと立ちのぼり、飲む前から気分が上がります。ひと口飲むと、シャインマスカットらしい上品な甘さが広がり、果肉のフレッシュ感がダイレクトに味わえました。

甘さの中に軽やかな酸味がすっと抜けていて、甘すぎず、でも物足りなさはなく、まさに“すっきり、だけどちゃんと甘い”を実感できる味わいで、シーンを問わずゴクゴク飲みたくなる1杯です。

果実感たっぷりで、アレンジも楽しい“新果実体験”だった

そのままでも、アレンジしても、それぞれ違ったおいしさが楽しめた「フルーティス」。フレーバーごとに個性がしっかりあるのも魅力で、ビネガードリンクのイメージがいい意味で変わるシリーズでした。

気分やシーンに合わせて選べる楽しさがあり、「今日はどの味にしよう?」と選ぶ時間まで楽しくなる、まさに“新果実体験”の1本。気軽にリフレッシュしたいときや、いつもの飲み物を少し特別にしたい日にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか?