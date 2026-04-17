仕事に家事、育児。気づけば一日があっという間に終わってしまう。

「ちょっと一息つきたい」と思っても、その時間すらうまくつくれない……。

そんな中で、みんなどうやって気持ちを切り替えているのでしょうか？

今回は、忙しい日々を過ごす女性たちに集まってもらい、慌ただしい毎日の中でのリフレッシュ方法について、本音で語り合っていただきました。

●プロフィール Eさん

年長・小学3年生の子どもがいる2児のワーママ Mさん

夫と2人暮らし。残業多めの営業職 Hさん

1人暮らし。忙しいときは休日にも仕事が入る多忙ビジネスウーマン

忙しい毎日。気づけば“ずっとオン”な状態に

Q.普段の生活の中で「忙しい」と感じるのはどんなときですか？

一番忙しいのは朝ですね。帰宅が遅くて寝るのも遅くなるので、朝なかなか起きられなくて準備がバタバタで……毎日時間に追われている感じです。

私は朝と夕方が忙しさのピークです。朝は子どもを保育園に遅刻させないように必死で、夕方はお迎えから寝かしつけまで分刻みですね（笑）

外回りが多くて、自分のPCでタスクをこなすのは夕方からになるので、そこから一気に忙しくなります。平日は帰ったら寝るだけで、休日も寝たり溜まった家事を片付けたりするだけで終わってしまうことが多いです。

Q.それだけ忙しいと、オンオフの切り替えも難しくないですか？

テレワークの日だと特に難しいですね。仕事中も家事のことを考えてしまったり、逆に夜遅くまで仕事してしまったり。

わかります。あと私は子どもを寝かしつけたあとに仕事に戻ることがあるのですが、育児の休憩時間でもあるのでついダラダラしてしまい、切り替えがうまくいきません。

仕事が終わってもお客さまから連絡が来たりするので、完全にオフにはなりにくいですね。でも私はお酒が好きなので、意地でも飲む時間をつくってリフレッシュしてます（笑）。

たしかに、甘いものとか飲み物って、ちょっと一息つけますよね。

ちょっとした気分転換のドリンク。その理想形とは

Q.普段、どんな飲み物を選ぶことが多いですか？

仕事中は基本的に水ですが、気分を変えたいときはフルーツジュースを飲むこともあります。でも甘い飲み物は飲みすぎないように注意していますね。

わかります！私は炭酸が好きなのでレモン系の炭酸やコーラとかも飲みますが、罪悪感があるので控えめにしていて、結局はコーヒーが多いですね。

私も夕方の追い込みの時間はコーヒーで集中したり、眠いときは甘いもので糖分を入れたくなったりしますね。

Q.リフレッシュするときの理想の飲み物はどんなものですか？

甘くてもヘルシーな飲み物があれば最高ですね（笑）。

それは本当にそうですね。あとはスカッとする飲み物がいいです。

コーヒーも好きなのですがどうしても変化が少ないので、気分に合わせて味を変えられるものがいいです。

リフレッシュにぴったり！？「フルーティス™」を試してみた

―今回、こちらの「フルーティス」を用意してみました。すっきりとした甘みと、ジューシーな果実感を楽しめるお酢ドリンクです。

へえ〜！パッケージがかわいいですね。

おいしそう！飲んでみたいです！

フレーバーは、「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」「ざくろ」の4種類。濃縮タイプで、水やソーダはもちろん、牛乳、紅茶、お酒類などで割って楽しむことも可能です。 今回は、こちらの組み合わせで試してみました。

試飲したレシピ



・シャインマスカット×炭酸水

・あまおう×牛乳

・白桃×紅茶（無糖）

・ざくろ×豆乳



3人で早速試飲してみます！

…………ゴクリ。

えっ！

おっ！おいしい！フルーティ！

甘いけど甘ったるくなくて、後味もすっきりしていますね。お酢はほとんど感じないかも。

飲んでいる間は果物の香りと味がしっかりあって、あとからほんのりお酢を感じるくらいですね。

Q.それぞれ違う割り方で飲んでみて、印象はいかがですか？

あまおうと牛乳の組み合わせは、大人のいちごミルクという感じでハマりそうです。ジューシーだけど重くない味ですね。

わかります。普段いちごミルクは甘すぎてあまり好きじゃないんですが、これはすっきりしていて飲みやすいです。

白桃と紅茶もすごく合いますし、ざくろ豆乳も全然違う味で、それぞれ雰囲気が違うのが楽しいです。

本当に！どれもおいしいけど、個人的にはシャインマスカットの炭酸割りが、スーッと入ってくる感じで特に好きですね。爽やかで、晩酌のタイミングで、お酒の代わりに飲むのもありかも。

香りもすごくいいですね。ツンとする感じではなく、しっかり果実の香りがします。マスカットと白桃はずっと嗅いでいたいくらい好き（笑）。

Q.どんなシーンで取り入れたいと思いましたか？

仕事中にすっきりしたいとき、炭酸で割って飲みたいです。

私もです。あとは仕事で煮詰まったときや、ミスをしてしまったときなど、気持ちを切り替えたいときにも飲みたいですね。

子どもを寝かしつけたあとの一人時間に、お酒と合わせても楽しめそうです！あとは忙しすぎる朝や食欲がないときに牛乳で割って飲むのも良さそう。

お酒、絶対おいしいですよね。 パッケージもかわいいので、冷蔵庫にあるとちょっと嬉しくなりそうです。

わかります！配色が今っぽくて好きです。友達が家に遊びに来たときに出すのもいいですね。

Q.ほかにも試してみたいアレンジはありますか？

ハイボールに入れてみたいです。

ビールに入れてもおいしそうですね。 アイスにかけるのも絶対おいしいと思います。

アイス、いいですね！おやつ系だと、かき氷のシロップやヨーグルトにも合いそうです。お酢の味は主張しなくて飲みやすいので、子どもとも一緒に楽しめそうです。

あまおうとシャインマスカットなど、違うフレーバーをブレンドするのもやってみたいです！

最後に改めて、「フルーティス」を試してみた感想を教えてください。

4種類味がそれぞれ違うし、割り方やアレンジも豊富なので、その日の気分で選べるのがいいですね。選ぶ時間も含めてリフレッシュになりそうです。

お酢ドリンクは酸っぱさが強いのが多くて、体のことを考えて「我慢して飲むもの」という印象だったので、今回飲んでみておいしさと飲みやすさに驚きました。

1本で何杯も楽しめるのでコスパがいいのも嬉しいです。あと、忙しいと食生活が乱れがちですが、これはお酢が入っているから美容や健康を意識している気分で飲めそうです！

忙しい毎日の中では、ゆっくり休む時間を確保すること自体が難しいもの。だからこそ、自分に合ったリフレッシュドリンクがあると、日常がちょっと軽やかになるかもしれません。 この記事を読んで「フルーティス」のことが気になった方は、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか？

「フルーティス」を詳しく見る

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