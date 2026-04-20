ローソンは、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、今年4月23日に13周年を迎える大人気ブラウザゲーム「艦隊これくしょん -艦これ-」とのコラボキャンペーンを4月21日より実施する。

本キャンペーンでは、「艦これ」の艦娘(かんむす)たちの新作描き下ろしイラストが多数登場。対象のお菓子を購入すると「艦娘公式クリアファイル」が先着・数量限定でもらえる企画の実施や、エントリー期間中にPontaカード又はdポイントカードを提示して、対象のお菓子を購入しスタンプをためて応募すると、「艦娘公式タペストリー」が抽選で当たるキャンペーンの他、森永製菓の「コロコロハイチュウ」、イトウ製菓の「パリッツェル」のおまけつきお菓子、その他オリジナルアイテムの受注販売など、多彩なコラボ企画を展開する。

先着・数量限定でもらえる「艦娘公式クリアファイル」(全6種)

4月21日AM7:00～5月4日の期間中、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルクリアファイル(全6種)をその場で1枚プレゼント。景品はお一人様1店舗のお買い物につき各種1枚、計6枚まで。先着数量限定のため、景品がなくなり次第終了。

Ponta会員・dポイントカード会員限定 抽選で当たる「艦娘公式タペストリー」

4月21日0:00～5月4日23：59までのエントリー期間中にPontaカード又はdポイントカードを提示して、対象のお菓子を購入するとスタンプがたます。スタンプをためて応募すると、「艦娘公式タペストリー(全2種)」が抽選で合計100名にプレゼント。応募期間は4月22日16:00～5月11日23：59まで。

オリジナル菓子の販売

4月21日より、ローソン限定でおまけつきのお菓子を店頭にて販売する。数量限定につき、なくなり次第販売終了。

森永製菓 「艦これ」コロコロハイチュウ(875円)

オリジナル艦娘アクリルホルダー1個入(全6種)

森永製菓 「艦これ」コロコロハイチュウ(875円)

イトウ製菓 「艦これ」パリッツェル チョコクリーム(1,062円)

公式シール1枚＋艦娘カード 1枚入(各全8種)

イトウ製菓 「艦これ」パリッツェル チョコクリーム(1,062円)

@Loppi・HMV&BOOKS online販売アイテム

4月21日AM10:00～6月1日23：59の期間中、@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて限定アイテムを多数販売する。受付期間中であっても受付を終了する場合がある。

ローソン店頭販売アイテム

4月21日より、ローソン店頭にて「艦これ」限定アイテムを販売する。数量限定につき、なくなり次第販売終了。また、一部取り扱いのない店舗があり、エリアにより発売日が異なる場合がある。

「艦これ」ラバーマスコットコレクション3(全7種)(1,200円)

店頭では全7種からのランダム形式での販売、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、1BOX(8個入り)単位での販売となる。

呉コラボ泊地

4月23日10:00 ～ 5月10日20：00まで、ローソン呉宝町店、呉中通店にて、「艦これ」13周年と大和ミュージアムリニューアルOPENを記念して、限定アイテムの先行販売のほか、限定デザインの「のぼり」「ポスター」の装飾を2店舗で実施する。

初日4月23日は「艦これ」全商品を対象に、各店朝9時より整理券を配布する。また、多くのお客様に購入いただけるよう、状況により購入制限の変更、事前予告の無い対応を行う場合がある。販売商品は一部の商品を除き、後日@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて数量限定で販売する。

『艦隊これくしょん -艦これ-』とは

「艦隊これくしょん-艦これ-」、通称「艦これ」は、C2機関を中核とした「艦これ」開発運営鎮守府(株式会社C2プレパラート)が企画・開発・運営するブラウザゲームを中心としたコンテンツ群。プレーヤーは“提督”となり、旧日本海軍を中心とした艦艇を擬人化した“艦娘(かんむす)”を強化育成しながら深海棲艦 (しんかいせいかん)と戦うオリジナルシミュレーションゲーム。ゲームの他、アニメやコミック、「艦これ」独自の地域イベントや取り組みなど、ユニークな企画やメディアミックスも盛んに展開されている。今年2026年4月23日にはサービス開始13周年を迎え、今もなお盛り上がりを見せる大人気作品。

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