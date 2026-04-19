阪神、佐藤輝明の活躍で中日に2点リード
中日は初回に先制したが、阪神が佐藤輝明の3打点などで逆転。その後も着実に加点し、6回終了時点で7-5とリード。中日も石伊雄太の本塁打などで追い上げたが、阪神が逃げ切れるか。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(遊)木浪 聖也 8(捕)伏見 寅威 9(投)伊原 陵人
中日: 1(中)大島 洋平 2(捕)石伊 雄太 3(三)Ｊ・ボスラー 4(左)細川 成也 5(一)阿部 寿樹 6(右)鵜飼 航丞 7(遊)村松 開人 8(二)田中 幹也 9(投)髙橋 宏斗
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5