阪神、佐藤輝明の活躍で中日に2点リード

中日は初回に先制したが、阪神が佐藤輝明の3打点などで逆転。その後も着実に加点し、6回終了時点で7-5とリード。中日も石伊雄太の本塁打などで追い上げたが、阪神が逃げ切れるか。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(遊)木浪 聖也 8(捕)伏見 寅威 9(投)伊原 陵人

中日: 1(中)大島 洋平 2(捕)石伊 雄太 3(三)Ｊ・ボスラー 4(左)細川 成也 5(一)阿部 寿樹 6(右)鵜飼 航丞 7(遊)村松 開人 8(二)田中 幹也 9(投)髙橋 宏斗

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