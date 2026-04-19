阪神、佐藤輝明の活躍で中日に2点リード

中日は初回に先制したが、阪神が佐藤輝明の3打点などで逆転。その後も着実に加点し、6回終了時点で7-5とリード。中日も石伊雄太の本塁打などで追い上げたが、阪神が逃げ切れるか。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)前川　右京 7(遊)木浪　聖也 8(捕)伏見　寅威 9(投)伊原　陵人

中日: 1(中)大島　洋平 2(捕)石伊　雄太 3(三)Ｊ・ボスラー 4(左)細川　成也 5(一)阿部　寿樹 6(右)鵜飼　航丞 7(遊)村松　開人 8(二)田中　幹也 9(投)髙橋　宏斗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5