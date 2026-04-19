西武、日本ハムに12点大勝

西武が3回に4点、4回に1点を追加し、日本ハムも3回、4回に1点ずつ返すが、西武は打線爆発。源田、渡部、平沢の本塁打攻勢で15-3と大量リードを奪った。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)水谷　瞬 2(左)清宮　幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司　裕也 5(右)万波　中正 6(遊)水野　達稀 7(一)西川　遥輝 8(二)奈良間　大己 9(捕)田宮　裕涼 10(投)有原　航平

西武: 1(左)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(指)渡部　聖弥 4(右)林　安可 5(三)山村　崇嘉 6(中)長谷川　信哉 7(捕)古賀　悠斗 8(一)平沢　大河 9(二)滝澤　夏央 10(投)平良　海馬

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5