西武、日本ハムに12点大勝
西武が3回に4点、4回に1点を追加し、日本ハムも3回、4回に1点ずつ返すが、西武は打線爆発。源田、渡部、平沢の本塁打攻勢で15-3と大量リードを奪った。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)水谷 瞬 2(左)清宮 幸太郎 3(指)Ｆ・レイエス 4(三)郡司 裕也 5(右)万波 中正 6(遊)水野 達稀 7(一)西川 遥輝 8(二)奈良間 大己 9(捕)田宮 裕涼 10(投)有原 航平
西武: 1(左)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(指)渡部 聖弥 4(右)林 安可 5(三)山村 崇嘉 6(中)長谷川 信哉 7(捕)古賀 悠斗 8(一)平沢 大河 9(二)滝澤 夏央 10(投)平良 海馬
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5