楽天 vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs ロッテ
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ1勝-楽天4勝（4/18 ロッテ1-9楽天 (楽天)、4/17 ロッテ0-1楽天 (楽天)、9/30 楽天2-1ロッテ (楽天)、9/18 楽天0-7ロッテ (ロッテ)、9/15 ロッテ4-5楽天 (楽天)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5