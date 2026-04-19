広島 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：広島 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ5勝-広島0勝（4/18 ＤｅＮＡ7-2広島 (ＤｅＮＡ)、4/17 ＤｅＮＡ5-1広島 (ＤｅＮＡ)、4/12 広島5-6ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/11 広島3-4ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/28 ＤｅＮＡ10-2広島 (ＤｅＮＡ)）
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5