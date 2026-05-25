体の中から美しく！京都『菜菜麻辣湯』で叶える、私だけの薬膳麻辣湯体験

外食でヘルシーさと美味しさを両立するのって難しい、そう感じていませんか？私もそうでした。しかし、京都に新しく誕生した『菜菜麻辣湯』は、その常識を覆します。漢方香る薬膳スープに、野菜も麺も辛さも自由に選んで「私だけの一杯」を創れるんです！この記事を読めば、あなたの理想の麻辣湯体験がきっと見つかります。

京都に新風！「菜菜麻辣湯」で美と健康を叶える一杯

最近、体の中からキレイになる食事が注目されていますよね。そんな願いを叶えてくれるような、素晴らしいお店が京都に誕生しました！

2024年6月5日(水)、イオンモール京都桂川にオープンしたのは、麻辣湯（マーラータン）の専門店「極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯（サイサイマーラータン）」。ただ辛いだけじゃない、奥深い薬膳スープと、自分好みにカスタマイズできる楽しさが魅力なんです。

まるで自分だけの秘密のレシピを作るように、具材や辛さ、麺を選べるこのお店。そのコンセプト「毎日でも飽きない『わたしだけの麻辣湯』」という言葉に、早くも期待が膨らみますね！

体の芯から温まる「極味薬膳スープ」の秘密

このお店の核となるのが、手間ひまかけて作られた特製薬膳スープです。ベースとなるのは、豚骨と鶏骨をじっくり煮込んだまろやかな白湯（パイタン）スープ。そこに、なんと薬膳の世界でおなじみの漢方食材やスパイスが贅沢に加えられています。

特に注目したいのは、その内容。舌がピリリと痺れる独特の辛味が特徴の花椒（ホアジャ）、甘く芳醇な香りの桂皮（シナモン）、エキゾチックな香りで食欲をそそる馬芹（クミン）、そしてほんのりとした甘みと滋養強壮に良いとされる赤棗（ナツメ）など、聞いただけで体が温まりそうなラインナップです。

これら漢方食材が織りなすハーモニーは、一口食べれば体が喜ぶような奥深い味わい。ただ辛いだけではなく、体の芯からじんわりと温まり、滋養を感じられるのが薬膳スープの醍醐味でしょう。

辛いのが苦手な方でも安心してください。この薬膳スープは、「0辛」から選べます。お子さんや辛いものが苦手な方でも、薬膳の優しい旨味を存分に楽しめますよ。もちろん、刺激を求める方は「0.5辛」以上で唐辛子などが加わり、痺れる辛さと奥深い旨みが共存するやみつきの味わいに！

無限の組み合わせ！「わたしだけの一杯」を創り出す喜び

「菜菜麻辣湯」のもう一つの大きな魅力は、そのカスタマイズの自由度です。ショーケースにずらりと並んだ色鮮やかな具材は、まさに美食のパレット！新鮮な野菜はもちろん、様々な種類の練り物、ジューシーなお肉、そしてヘルシーなきのこ類など、その日の気分や体調に合わせて自由に選べるのが嬉しいですよね。

選べるスープは3種類：

漢方とスパイスの奥深い味わい。香ばしさと旨味が食欲をそそる。優しい口当たりで、辛さをまろやかに包み込む。

個人的には、薬膳スープに豆乳スープを合わせて、よりマイルドでコクのある薬膳豆乳スープを作る、なんて裏技も楽しめそうだなと想像しています。

そして、麺の種類も豊富で、全部で6種類から選べます。

つるモチな食感と食べ応えが特徴。お好みの太さでどうぞ。つるっとした喉越しで、麻辣湯の定番。優しい味わいで、腹持ちも抜群。韓国で定番のインスタント麺。スープがよく絡み、ジャンキーな魅力も！

あなたならどの麺を選びますか？私はつるモチ食感のさつまいも平太麺と、定番の緑豆春雨で迷ってしまいます！

▲彩り豊かな野菜が食欲をそそります。

▲麺を持ち上げる様子が美味しそう！様々な具材がたっぷり。

迷わない！簡単3ステップの注文方法

では、実際にどうやって注文するのでしょうか？とっても簡単で、まるでビュッフェ形式のように楽しめますよ。

ボウルとトングを取り、ショーケースに並んだお好きな具材を自由に選びます。彩り豊かに、栄養バランスも考えて選ぶのがコツ！選んだ具材をレジに持っていくと、グラム単位で計量されます。なんと1gあたり¥3.5というシンプルな料金体系。トングはのせたまま計量してもらうのを忘れずに。基本料金の「薬膳スープ+春雨のみ」は¥690（税込¥759）からスタート。ここから選んだ具材の重さ、そしてスープの種類、辛さ、麺の種類によって料金が決まります。辛さは0辛から5辛まで幅広く選べますし、お好みでパクチー追加などのトッピングも可能ですよ。

このシステムなら、その日の予算や食べたい量に合わせて調整できるのが嬉しいですね。たくさんの具材をガッツリ食べたい日も、野菜中心でヘルシーに済ませたい日も、自分だけのコスパ最高の一杯が作れること間違いなしです！

運営会社「クリエイト・レストランツ」について

「菜菜麻辣湯」をオープンしたのは、株式会社クリエイト・レストランツです。実は、この会社、全国に多数の飲食店を展開するクリエイト・レストランツ・ホールディングスのグループ会社なんです。様々な業態のレストランを運営する経験とノウハウが、「菜菜麻辣湯」の魅力的なメニューとサービスにも活かされていると考えると、食のプロが手掛ける安心感がありますね。

今回のイオンモール京都桂川店は、CIAL横浜ハマチカ店、イオンモールナゴヤドーム前店などに続く5店舗目の出店。すでに多くのファンを持つブランドが、いよいよ京都にも登場するということで、これは見逃せません！

店舗情報：イオンモール京都桂川店で薬膳麻辣湯を体験！

「菜菜麻辣湯」の薬膳カスタマイズ麻辣湯、ぜひあなたの舌で体験してみてください。

極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯 イオンモール京都桂川〒601-8601 京都府京都市 南区久世高田町376番1 2階11:00 〜 22:00（ラストオーダー21:00）

JR京都線「桂川」駅 直結

阪急京都線「洛西口」駅 徒歩5分

駅直結というアクセス抜群の立地も魅力的です。ショッピングやお仕事帰りに、ふらっと立ち寄って「わたしだけの一杯」を見つけるのも良いですね。

まとめ：あなただけの究極の一杯を見つけよう

いかがでしたか？美味しくて、楽しくて、体にも優しい「菜菜麻辣湯」の麻辣湯。薬膳スープの奥深い味わいと、無限のカスタマイズが織りなす食体験は、きっとあなたの心と体を満たしてくれるはずです。

あなたもぜひ、イオンモール京都桂川に足を運んで、この新しい麻辣湯の世界を味わってみませんか？自分好みの究極の一杯を見つけて、心ゆくまで楽しんでくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。