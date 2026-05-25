「デカフェは味が薄い…」そんな固定観念、もう過去のものです。もし、あなたがカフェインを気にせず、心ゆくまで美味しいコーヒーを楽しめる「夢のような一杯」を求めているなら、まさにその願いが現実となる時が来ました。

奇跡のローカフェインが変える、あなたのコーヒーライフ

コーヒーラバーにとって長年の課題だった「カフェイン」と「風味」のトレードオフ。デカフェは「味が物足りない」「本来のコーヒーとは違う」と感じる方も少なくありませんでした。しかし今、その常識を覆す「奇跡のローカフェインコーヒー」が誕生しました。その名も「Wush Wush Botanical Sweet（ウシュウシュ・ボタニカル・スイート）」。コロンビアの研究者と日本のスペシャルティコーヒー企業が手を組み、自然の微生物の力を借りて、これまでにないローカフェイン体験を実現したのです。

「ついに、本当に美味しいローカフェインが来た！」この知らせに触れた誰もが、きっとそう興奮するでしょう。このコーヒーは、株式会社暮らしと珈琲と、コロンビアを拠点とする研究施設COLORS OF NATUREが共同でプロデュースした逸品。カフェイン量を抑えながらも、コーヒー本来の豊かな風味を100%残している点が最大の特徴です。

カフェイン摂取を控えたいけれど、コーヒータイムの至福は手放したくない――。そんなワガママな願いを、この一杯が叶えてくれることでしょう。

常識を覆す「ダイナミック・ファーメンテーション」の秘密

微生物の力が生み出す、風味を損なわない低カフェイン

これまで、コーヒーからカフェインを取り除く「脱カフェイン製法」には、風味のロスが避けられないという課題がありました。水や二酸化炭素、時には薬品を使うことでカフェインは減らせるものの、同時にコーヒーが持つ複雑な香りやコクといった「らしさ」まで失われてしまうことが多かったのです。まるで、美しい宝石から輝きを奪ってしまうようなものでした。

しかし、COLORS OF NATUREの代表であり研究責任者でもあるアンドレス・フェリペ・オスピナ・ラミレス氏が編み出した「ダイナミック・ファーメンテーション」という製法は、まさにゲームチェンジャー。フェリペ氏は「今回、私が手がけた”ダイナミック・ファーメンテーション”というプロセスは、自然の発酵によるもので、豆へのダメージが限りなくゼロのまま、カフェインを抑えられる世界初の製法です」と語っています。

この技術の肝は、その地域に元々存在する「土着の微生物」の力を最大限に活用すること。外部の菌を持ち込まず、自然環境のバランスを尊重した発酵プロセスを追求することで、豆に負担をかけずにカフェイン量をコントロールできるようになったというのです。これぞ、目に見えない小さな魔法使いが、コーヒーに新しい命を吹き込んだ瞬間だと感じました。

科学が証明する「深い甘み」と「クリーンな味わい」

「ダイナミック・ファーメンテーション」のすごさは、カフェインを減らすだけにとどまりません。この製法によって、コーヒーの苦味成分の一つである「トリゴネリン」までもが分解されるというから驚きです。その結果、「Wush Wush Botanical Sweet」は、深い甘みと、まるで湧き水のように驚くほどクリーンな味わいを実現。一般的なデカフェコーヒーにありがちな「物足りなさ」とは無縁の、品種本来の個性が際立つ一杯に仕上がっているといいます。

この革新的なカフェイン量の検査には、AIを活用したコーヒー分析の専門企業である韓国のEGGSTONE社が協力。世界中から集められた2,159種類のコーヒー生豆サンプルと比較した結果、なんと「Wush Wush Botanical Sweet」が最も低いカフェイン量を示したそうです。さらに、ダイナミック・ファーメンテーションをしていない通常のウシュウシュ種と比較しても、カフェイン値が12.4%も低いというデータは、その効果の絶大さを物語っています。まさに、科学の力で裏付けられた「本当に美味しいローカフェイン」なのです。

幻の希少品種「Wush Wush」が織りなす極上の風味

そして、この「Wush Wush Botanical Sweet」をさらに特別なものにしているのが、ベースとなっているコーヒー豆「Wush Wush（ウシュウシュ）」そのものです。

ゲイシャ種に匹敵する、フローラルな香りと甘み

エチオピアのカッファ州に自生するこの品種は、あの有名なゲイシャ種と同様に、多くのコーヒー関係者から高い評価を受けています。その最大の魅力は、独特のフローラルな香りと、とろけるような甘み。一度味わえば忘れられないほどのインパクトを持つ、まさにコーヒー界の「宝石」のような存在です。

収穫量わずか5分の1！奇跡の豆との出会い

しかし、このウシュウシュ種、収穫量が非常に少ないことでも知られています。フェリペ氏が栽培するカスティージョ種と比べて、わずか5分の1ほどしか採れないという超希少品種。この希少性と類まれな風味が、多くのコーヒー生産者やロースターを魅了し続けているのです。「ダイナミック・ファーメンテーション」という革新的な製法と、この「Wush Wush」という奇跡の品種が出会ったことで、私たちはこれまで誰も体験したことのない、新しいコーヒーの世界に足を踏み入れることができるのです。

情熱が生み出した、コーヒーの新たな地平

生物学者フェリペ氏と脇山氏の探求心

この素晴らしい「Wush Wush Botanical Sweet」の誕生は、COLORS OF NATUREのアンドレス・フェリペ・オスピナ・ラミレス氏と、暮らしと珈琲の代表取締役である脇山賢一氏、二人の情熱と探求心なしには語れません。

フェリペ氏は海洋生物学と植物学の修士号を持つ生物学者・研究者。長年にわたり応用科学が地域社会に貢献する方法を研究し、コーヒーの世界にその知見を応用しました。彼の飽くなき探求心と微生物への深い理解が、「ダイナミック・ファーメンテーション」という世界初の製法を生み出したのです。

飲むほど美味しい、ハイグレードなローカフェイン

そして、脇山氏は「暮らしと珈琲」を創業し、国内外の生産者やロースターと連携しながら、科学的視点と感性を融合させた新しいコーヒー体験の創出に取り組んできました。「科学と感性の両立」というテーマのもと、二人のプロフェッショナルが力を合わせることで、単にカフェインを控えたい人のためではない、「飲みたいと思わせるほど美味しい、ハイグレードなローカフェインコーヒー」が誕生したのです。これは、日本のコーヒーシーンにおける新たなカテゴリー確立への大きな一歩となるでしょう。

発売情報と特別な体験会のご案内

この画期的なローカフェインコーヒー「Wush Wush Botanical Sweet」は、2026年5月24日（日） に発売予定です。

数量限定！「Wush Wush Botanical Sweet」商品概要

Wush Wush Botanical Sweet自然由来の発酵プロセスを活用したローカフェインコーヒー株式会社 暮らしと珈琲株式会社 COLORS OF NATURE暮らしと珈琲 東京店 または 公式オンラインストア

※超希少品種のため、数量限定販売となります。気になる方は、発売が近づいたらぜひ公式サイトをチェックして、お見逃しなく！価格は発売時に発表される見込みですが、この類まれな品質と希少性を考えると、その価値は計り知れないでしょう。

法人・メディア限定！開発者と語る試飲イベント

「Wush Wush Botanical Sweet」の誕生を記念し、法人・メディア向けに特別な試飲イベントが開催されます。通常コーヒーとの飲み比べを通じて、その革新的な美味しさをいち早く体験できるチャンスです。

開催日時: 6月22日（月）15時から16時 参加費: 無料

場所:

暮らしと珈琲 東京 LIFE＆COFFEE Tokyo

〒111-0052 東京都台東区柳橋１丁目１７−７

JR総武線・都営浅草線 浅草橋駅 徒歩5分

イベントでは、開発に携わったアンドレス・フェリペ・オスピナ・ラミレス氏、そして暮らしと珈琲の脇山賢一氏も参加されます。直接お話を聞ける貴重な機会ですので、卸売や導入を検討されている法人様、取材を希望されるメディア関係者の方は、ぜひこの機会にご参加ください。

ゲスト：Andres Felipe Ospina Ramirez氏

ホスト：脇山 賢一氏

暮らしと珈琲では、この新しいコーヒー体験を共に届けてくれるパートナーも募集しているとのこと。業務用卸や導入に関する相談も受け付けていますので、興味のある方はぜひお問い合わせてみてください。

コーヒーの未来を共創するパートナー企業

今回の「Wush Wush Botanical Sweet」の誕生には、3つの企業が深く関わっています。それぞれの取り組みを知れば、このコーヒーがどれほど革新的なのかがさらに理解できるでしょう。

株式会社 暮らしと珈琲

「日々の暮らしに寄り添う一杯を」をテーマに、スペシャルティコーヒーの魅力を発信する企業。岡山と東京に店舗を展開し、コーヒーの買い付けから商品開発、ブランディングまで幅広く手掛けています。YouTubeチャンネルでは焙煎や抽出のノウハウを発信し、多くのコーヒーファンに支持されています。

株式会社 COLORS OF NATURE

コロンビアを拠点に、研究駆動型のコーヒー生産とダイレクトトレードを専門とする企業。生物学者であるフェリペ氏率いる研究施設「La Cereza」では、土着微生物を活用した発酵手法を開発し、数々の競技会レベルのロットを生み出しています。

EGGSTONE社

韓国のAIスタートアップ企業で、生豆の化学データから焙煎時のフレーバー展開をモデル化する技術を持っています。AIを活用してコーヒーの新たな可能性を追求し、世界中のロースターの品質向上を支援しています。

最後に：もっと自由に、コーヒーを楽しむ時代へ

コーヒーは私たちの日常に欠かせない存在ですが、カフェインの有無によって、その楽しみ方が制限されることもありました。しかし、「Wush Wush Botanical Sweet」の登場は、そんな制約から私たちを解き放ってくれるでしょう。これからは、カフェインを気にせず、本当に美味しいコーヒーを心ゆくまで味わえる時代。朝の一杯、午後のリラックスタイム、そして寝る前のひとときにも、この「奇跡のローカフェイン」があなたの暮らしをより豊かに彩ってくれるはずです。私自身も、発売日が今から待ち遠しくてなりません。ぜひあなたも、この新しいコーヒー体験を一緒に味わってみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。