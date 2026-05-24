ソフトバンク、日本ハムに1点差で競り勝つ
先発投手：ソフトバンクは前田悠伍が3回4失点、日本ハムの北山亘基は4回6失点。得点経過： 1回表：日本ハムが4点を先制。2回裏：ソフトバンクが4点を奪い同点。3回裏：ソフトバンクが2点を追加し逆転。注目選手：ソフトバンクの柳田悠岐が1本塁打、3打点の活躍、周東佑京が3打点、山本恵大が3安打と打線が爆発。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|46
|28
|17
|1
|.622
|-
|2
|ヤクルト
|46
|28
|18
|0
|.609
|0
|3
|巨人
|46
|24
|22
|0
|.522
|4
|4
|DeNA
|46
|21
|23
|2
|.477
|6
|5
|広島
|44
|18
|24
|2
|.429
|8
|6
|中日
|46
|15
|30
|1
|.333
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|48
|27
|20
|1
|.574
|-
|2
|オリックス
|46
|26
|20
|0
|.565
|0
|3
|ソフトバンク
|45
|23
|22
|0
|.511
|3
|4
|日本ハム
|49
|23
|26
|0
|.469
|5
|5
|ロッテ
|46
|21
|25
|0
|.457
|5
|6
|楽天
|46
|19
|26
|1
|.422
|7