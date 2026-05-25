今年こそは理想の体を手に入れたい！「健康的な食生活を始めたいけれど、なかなか一歩を踏み出せない…」そんなあなたに朗報です。ボディメイク宅配食のパイオニア『マッスルデリ』が、このたび輝かしい9周年を迎えました！日頃の感謝を込めて、全商品20%OFFクーポンに加え、初めての定期購入は初回割引からさらに20%オフという、驚くほどお得なキャンペーンを開催中。さらに、あなたの「推し弁当」がセンターを飾る「お弁当総選挙」も同時開催されるんです。この記事では、この見逃せないチャンスを最大限に活用し、賢く理想の体を手に入れる秘訣を徹底解説します。

マッスルデリ9周年！お得すぎる「全商品20%OFFクーポン」を見逃すな！

健康的な食生活をサポートし、多くのダイエッターやボディメイクに取り組む人々に愛されてきた「Muscle Deli（マッスルデリ）」。2026年5月25日にサービス開始から輝かしい9周年を迎え、日頃の感謝を込めたスペシャルなキャンペーンをスタートしました。

私が特に注目したのは、公式サイト内の全商品が20%OFFになるという太っ腹な企画です。夏に向けて引き締まった体を目指したい方や、新しい食生活を始めるきっかけを探している方にとって、これ以上ない絶好のチャンスとなるでしょう。

クーポン詳細

公式サイト内の全商品20％OFF2026年5月25日（月）〜5月31日（日）23:59md920初めて定期購入を利用する方は、初回割引価格に加えてさらに20%OFFが適用されます！通常でもお得な定期購入が、さらに手の届きやすい価格になるこの機会は本当に見逃せません。マッスルデリデビューを考えていた方は、ぜひこのチャンスを活かしてくださいね。

もちろん、「普段からマッスルデリを利用しているけど、新しいメニューを試してみたかった」「あの単品商品を買い足したかった」という方も利用可能です。（※現在利用中の定期購入には適用されないのでご注意ください。）

あなたの「推し弁当」がセンターに！初の「お弁当総選挙」でマッスルデリを盛り上げよう！

「このメニュー、本当に美味しいからみんなにもっと知ってほしい！」「私のボディメイクを支えてくれたのは、間違いなくこのお弁当だった！」――そんな熱い思いを持っているマッスルデリユーザーの皆さん、出番です！

9周年を記念して、マッスルデリ初の試みとなる「お弁当総選挙」が開催されます。ユーザー投票によって「2026年の人気メニューランキング」が決定するという、まさに夢のような企画です。あなたの熱い一票が、お弁当の運命を左右するかもしれませんね。

総選挙の魅力と参加方法

2026年6月1日（月）〜6月15日（月）対象商品の口コミレビュー投稿、および満足度評価（★評価）期間中にレビュー投稿した方には、1件につきマッスルデリサイト内で使えるをプレゼント！次回のお買い物で1ポイント＝1円として利用できます。上位5メニューは限定セットとして後日販売されます。さらに、上位3商品は公式サイトの商品ビジュアルのメインを飾るという、まさに「センター」の座を獲得します！

詳細は後日公開される特設ページで発表されるそうなので、マッスルデリからのメールマガジンやLINEでのアナウンスをお見逃しなく！

「手軽さ」と「成果」を両立！マッスルデリで理想のカラダを叶える秘訣

「ダイエットやボディメイクはしたいけど、日々の食事管理が大変…」そう感じている方は多いのではないでしょうか。献立を考え、食材を買い、調理し、栄養計算をする…その手間と時間に辟易することもありますよね。

そこで頼りになるのが、マッスルデリのような宅配食サービスです。マッスルデリは、単に美味しいだけでなく、「筋肉をつけながら痩せたい」「メリハリのある綺麗なカラダになりたい」といった具体的な目標を持つ人々のために、最適な栄養バランスを考慮して作られています。

タンパク質がしっかり摂れるのはもちろん、PFCバランス（タンパク質・脂質・炭水化物）も計算されており、レンジで温めるだけで「理想のカラダ」へ導く食事が完成する手軽さ。この時短効果と成果へのコミットメントを考えれば、今回の20%OFFキャンペーンは、まさにコスパ最強の投資と言えるでしょう。

今すぐ始める！マッスルデリ9周年キャンペーン活用ガイド

今回の9周年キャンペーンは、マッスルデリを始める絶好のチャンスです。以下のステップで、お得にマッスルデリ生活をスタートさせましょう。

マッスルデリを支える株式会社YOUR MEALについて

まずはマッスルデリの公式サイトへ。定期購入はもちろん、単品商品も充実しています。ご自身の目標や食の好みに合わせて選びましょう。注文画面でクーポンコード「md920」を忘れずに入力してください。20%OFFが適用されるのを確認しましょう。初回割引価格からさらに20%OFFになるのは、この期間だけのお得な特典です。ぜひ、この機会にマッスルデリのある生活をスタートさせてみてください。

マッスルデリを運営する株式会社YOUR MEALは、「BUILD MEAL! CHANGE WORLD!」をスローガンに掲げ、ボディメイクフードサブスクリプション事業だけでなく、一人ひとりの目的や好みに合わせたカスタムミール事業「YOUR MEAL」も展開しています。

さらに、高タンパク質なロングライフパン「YOUR BREAD（ユアブレッド）」やコーヒー「YOUR COFFEE（ユアコーヒー）」など、食を通じて人々の健康とライフスタイルを豊かにする多様な商品を提供しています。2023年7月からは、国内製糖メーカー最大手であるDM三井グループの一員となり、その安定した基盤のもと、さらなるサービス向上と事業拡大を目指しています。

9周年の感謝を込めて、理想の体への第一歩を踏み出そう！

9年間、多くの人々の健康とボディメイクを支え続けてきたマッスルデリ。その感謝の気持ちが詰まった今回のキャンペーンと総選挙は、ユーザーへの深い愛情が感じられます。

全商品20%OFFで、普段気になっていたメニューをお得に試すもよし、この夏こそは！と一念発起してマッスルデリ生活を始めるもよし。そして、あなたのお気に入りのメニューを「センター」へと導く「お弁当総選挙」にもぜひ参加して、マッスルデリを一緒に盛り上げましょう！

この特別な期間を活用して、あなたも理想のカラダを手に入れませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。