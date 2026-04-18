「なんだ? 何をしている……?」タレントの丸高愛実が、夫で元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏による“メイク解説”動画を公開。現在までに40万回以上再生され、SNSで大きな話題を呼んでいる――。

丸高愛実

「これは気持ちの問題ではないのか」「よっぽど自分の顔の色が嫌なのか」

3日に更新されたYouTubeチャンネル『MARUTAKA CHANNEL』では、「【解説】サッカー元日本代表・柿谷曜一朗が丸高愛実のメイク解説してみた」を公開。すっぴんで登場した丸高は、「カキはサッカーの解説はたくさんしてると思うけど、メイクの解説をするのは初めてだと思うので、どんな感じになるのか楽しみ」と話し、メイクをスタート。ワイプに映った柿谷氏は、「はい! はじまりました。第1回、丸高愛実の化粧をお送りしています」と同時解説をはじめた。

しかし、メイクの知識がまったくない柿谷氏は、「これは何でしょうか……?」「なんだあれは? 何をしている……?」と戸惑い気味。「顔の色を変えてきました。色を足しているようですね。よっぽど自分の顔の色が嫌なのか」「スポンジみたいなもので顔を叩いております!」「絵の具のようなもので落書きをしていますね」と一生懸命解説しながら、「化粧っていうのは、みんなこうなのか? 何か変わったか?」「これは気持ちの問題ではないのか。そんなやさしいタッチでは何も変わらない気がする」と本音も。

その後、眉毛を書きはじめた丸高に、「眉毛を足すなら剃るな」「忙しいな～。眉毛だけで」とブツブツ。アイシャドウになると、「目だけで道具が何個出てくるんだ? 子供たちには、“おもちゃは1個まで”って言って、目だけで5個ぐらいあるじゃないか」「目を開けたら、まぶたは隠れるのでは……?」と猛ツッコミ。「もう飽きてきた、俺は」「この集中力を他で使えないのか」とぼやきつつ、最後は、「結果、化粧する前も化粧してからもかわいかった」と“100点満点”の感想で締めくくっていた。

終始、困惑しながらの“メイク解説”に、SNSは、「面白すぎるwww」「爆笑した」「声出して笑った」「“気持ちの問題ではないのか? ”は確かにそう笑」「メンズのシンプルなお気持ちが現れすぎてておもろいwww」「笑いすぎてやばかった」と大盛り上がり。テレビプロデューサーの佐久間宣行氏も、自身のラジオで、「すげー好き。ぜひ観てほしい」「ずっとおもろい(笑)」と大絶賛している。