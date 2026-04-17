NiziUの「M」が揃う夜 MAYA、MIIHI、MAYUKAが語る、授業の舞台裏エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。4月13日（月）の放送では、初めて聴く生徒（リスナー）に向けて「NiziU LOCKS!」の推しポイントを発信していきました。

――新学期に「NiziU LOCKS!」の自己紹介

MAYA：さて、今夜は新学期最初の「NiziU LOCKS!」ということで、初めて聴くよ！ っていう生徒もいるのかなと思います！ なので、生徒の皆さん！ 改めましてはじめまして〜！

MIIHI・MAYUKA：はじめまして〜！

MAYA：そして、いつも聴いてくれている生徒のみんなもありがとうございます！ 毎月2週目のこの時間は、私たちNiziUが授業を担当しています！ 先週はこの時間にコレサワ先生が授業をしていたのですが、NiziUはSCHOOL OF LOCK!のアーティスト講師陣の中で最多人数です！

私たちは9人で、毎日日替わりで3人ずつ登場して授業していくので、ぜひ楽しみにしていてください！ ちなみに、こもり元校長がよく言っていたのですが、私たちは同じ頭文字の人が多いんですよ！ 今日も、MAYA、MIIHI、MAYUKAのM3なんです。もう1人、Mがいまして、MAKO！ そしてRが3人、RIKU、RIMA、RIO。そして、AYAKAとNINAを合わせて9人です。ややこしいのですが、はじめましての生徒のあなた！ ぜひ覚えてください！

MAYUKA：そしてSCHOOL OF LOCK! では、それぞれのレギュラー講師が「担当科目」を持っているのですが、NiziUは「ダンスの講師」として、生徒のみんなと一緒に心と体がおどるような授業をしています。ちなみに最初の「準備体操」も、ダンスの講師だから、授業前にやっているんです！

MAYA：みんな割と緊張するよね（笑）。RIMAがいつも緊張しているイメージ。事前にこれ言うからね！ って共有しておいた方がいいかも（笑）。

MIIHI：でもリズムは刻めへんかな〜！ やっぱり難しいから！

MAYA：よくリズムを刻むのがMAKOちゃん。マコス刻むよね！

MIIHI：うまいよね。そして、生徒のみんなには授業を聴いてもらうだけじゃなくて、メッセージで授業に参加してほしいです。生放送教室と同じように、NiziU LOCKS!にもみんながメッセージを書き込める「掲示板」があります。実際に見てみましょうか！

MAYA：すごい！

MIIHI：福島県 17歳 男の子 「SHIZUMARU」さんから。「ツアー完走おめでとう！」という書き込みが来ていたみたいです。愛知県 17歳 男の子 「くうまる」さんからは「EP聴いて最高だったよ〜！ リリースされてからめっちゃ聴いてるよ〜！」っていう声が届いています。ありがとうございます！ ということで、どんなことでも書き込んでOKです！ 日常の報告、悩みだったり、楽しかったこと嬉しかったことなど、たくさん書き込んでくれると嬉しいです。

そして！ NiziU LOCKS!の「メッセージフォーム」もあります。掲示板は、みんなの書き込みを見ることができるんだけど、メッセージフォームなら内容を他の人に見られずに送れるし、写真なども送ることができるので、みなさんたくさん送ってくれると嬉しいで〜す！

MAYA：ちなみに、NiziU LOCKS!の中でいろいろな授業をやっているから、そのテーマに応じて書き込みを募集しているんだけど。メイン授業として毎月やっているのが「生徒のみんなの心おどった瞬間」を聞く授業です！ ということで、すでにNiziU掲示板に届いている「生徒のみんなの心おどった瞬間」をチェックしていきたいと思います。新年度なので、環境が変わっていろんな書き込みが増えています。早速、MIIHIお願いします！

MIIHI：広島県 14歳 女の子「ゆーりとまと」。「NiziU律俳句で、体操のことを送った、ゆーりとまとです！ 受験があり体操をやめる予定でしたが、親を説得して続けられることになりました！ NiziU先生からいただいた言葉を胸に、受験勉強も、体操も頑張りたいと思います！」

MAYA：覚えてる！ ゆーりとまとちゃん！

MAYUKA：よかったね〜！

MAYA：ちなみに「NiziU律俳句」は、生徒のみんなの心がおどった瞬間を自由律俳句にして送ってもらう授業のことです！ 私このときのこと覚えてるわ！ ちょうどこの回にいたのかな？「やめないで〜！」って言っていた気がする。

MAYUKA：なんか覚えてるかも〜！

MIIHI：だって、10年間も習っている体操ってことだからね！

MAYUKA：「NiziUからいただいた言葉を胸に頑張れます」って言ってくれるの、めっちゃ嬉しくない？

MAYA・MIIHI：嬉しいね〜！

MAYUKA：頑張ってください！ 応援してます！

MAYA：文武両道は難しいけど、私たちも応援してます！ じゃあ次はMAYUKA！ お願いします！

MAYUKA：愛知県 18歳 女の子「白いちご」さんからです！「春から大学生になります！ 今日は、新入生歓迎会に行ってきました。お友達が作れるかすごく不安な気持ちでいっぱいだったのですが、同じ学科にWithUがいました！ しかも私と同じMIIHIペンで、ライブの話などで盛り上がり、一緒の電車で帰ろうとしたらお揃いのピョンピョンのパスケースを使っていて、とっても嬉しかったです。

MIIHI：すご〜い！ かわいい！

MAYUKA：まずは春から大学生ということで、おめでとうございます！

MAYA・MIIHI：おめでとうございま〜す！

MAYUKA：同じ学科にWithUがいたのうれしいね！

MAYA：初めてのところって緊張するからね！ その中に同じ趣味を持っている子とか、好きな人やものが同じ子がいると、一気に親近感が湧くよね！ しかもそれが、MIIHIペンだなんて嬉しいね！

MIIHI：ピョンピョンのパスケースを使っているってところがかわいい！

MAYUKA：私たちも、学生の皆さんも使えるようなグッズをよく出していたから、ちゃんと使っていただけているのってめっちゃ嬉しい！

MAYA：ぜひ一緒にライブとか来てくれたら嬉しいよね！

MIIHI：ドームも来てくれると嬉しいね。

全員：待ってます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info