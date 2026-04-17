d4vdが殺人容疑で逮捕、14歳少女バラバラ殺人事件

2025年9月8日、ロサンゼルス警察が押収されたテスラ車のトランクから、激しく腐敗した14歳のセレステ・リヴァス・エルナンデスの遺体を発見したことを受け、プラチナディスクの獲得経験を持つアーティスト、d4vd（デイヴィッド）が殺人容疑で逮捕された。

【動画】殺害された14歳の少女、セレステ・リヴァス・エルナンデス

本名デイヴィッド・アンソニー・バークというこのミュージシャンは、2025年9月5日にハリウッドヒルズの高級住宅街「バード・ストリーツ」から、凹みのあった2023年型テスラ・モデルYがレッカー移動された際、全米ツアー中で州外にいた。ローリングストーン誌が入手した捜査令状の供述書によると、保管場所の職員が、押収された車両から「悪臭が漂い、ハエがたかっている」と警察に通報したという。

捜査員がトランクを開けたところ、虫に覆われ、強い腐敗臭のする黒い遺体袋の中から、リヴァスの腐敗した頭部と胴体を発見した。以前に同誌が入手した裁判資料によれば、その下にあった2つ目の袋のジッパーを捜査員が開けると、切断されたリヴァスの両手足が見つかったとされている。

「ロサンゼルス市警強盗殺人課の捜査員は、セレステ・リヴァス殺害の容疑で、ロサンゼルス在住の21歳、デイヴィッド・バークことd4vdを逮捕した。d4vdは保釈なしで拘留されている」と、警察は4月16日木曜日にSNSで投稿した。「本件は、起訴の検討のため、月曜日に地方検事局へ送致される」

数カ月間にわたる極秘捜査

当局は数カ月間にわたり捜査を極秘に進め、ロサンゼルス郡検視局に対しても、リヴァスの司法解剖結果の公表を禁じる裁判所命令を取得していた。検視局側はこの情報規制に強く反対し、これによって当局が「完全な透明性を持ってコミュニティに奉仕すること」を妨げられていると主張していた。

ロサンゼルス市街地では、秘密の大陪審で証言するために目撃者たちが召喚されたが、d4vdの両親と兄弟が地元テキサス州の裁判所で召喚状に異議を申し立てたことで、ようやく封印されていた文書が公開され、d4vdが捜査の「標的」であったことが裏付けられた。文書の中でd4vdは、「殺人罪1件」に特定される犯罪を「犯したことに関与している可能性がある」人物として記されている。

9月に凄惨な遺体が発見された後、遺体はすぐに友人や家族によって、ロサンゼルスの南東約75マイルに位置するレイク・エルシノアで行方不明になっていた少女であると特定された。ネット上のチラシによれば、家族は2024年2月、そしてその2カ月後の2024年4月にも、彼女の行方不明届を出していた。

遺体は「激しく腐敗」していたため、ロサンゼルス郡検視局は眼の色を判別できず、被害者の体重を71ポンド（約32キロ）と記載した。検視局はオンライン上の報告書で、「彼女は発見されるまで、かなりの長期間、車内で死亡していたものと思われる」と述べている。当時、少女の死因は「保留」とされていた。

TMZの報道によると、セレステの母親は、娘が亡くなる前に「デイヴィッド」という人物と交際していたと語ったという。d4vdのキャリアを追っている人々がネット上で共有した写真には、セレステに驚くほどよく似た少女と一緒に写る彼の姿がある。ローリングストーン誌はd4vdの弁護士に何度もコメントを求めたが、回答は得られなかった。また、さらなる奇妙な符合として、検視官はセレステの右の人差し指に「Shhh…（静かに）」というタトゥーがあったと述べているが、ゲッティイメージズの写真には、d4vdも同様のタトゥーを入れている姿が写っていた。

9月17日、リヴァス家は自宅前に集まった記者団への取材を拒否した。自宅を訪れた友人のルビ・アロンソは、セレステを優しくて「勉強熱心」な子だったと語り、以前は自分の子供と一緒にレイクランド・ビレッジ・スクールに通っていたとローリングストーン誌に話した。「本当に悲しい。彼女はとても美しい子だった」

テスラが最後に駐車されていた近隣の住民たちは、過去数カ月の間、その車両がさまざまな場所で目撃されていたと同誌に語った。そのセダンは、最終地点となったブルーバード・アベニューに少なくとも3週間は放置されており、その前は5月末頃から数ブロック南に停まっているのが見られていたという。「あちこち移動していた」とある情報筋は言い、「背筋が凍る思いだ」と付け加えた。

「何事もなかったかのように」続けたツアー、周囲の絶縁

遺体が最初に発見された際、法執行機関の情報筋は、テスラがテキサス州ヘンプステッドの住所でバーク（d4vd）の名義で登録されていることを確認した。d4vdは捜査の通知を受け、当時の広報担当者は彼が当局に「協力している」と述べていた。彼は自身のツアー「Withered」の公演を中断することなく続けていたが、行方不明だった少女の身元が正式に確認された後、9月17日のシアトル公演が中止された。9月9日のミネアポリス公演では、d4vdは観客にラブブのフィギュアを投げ与えていた。

被害者の身元が特定されるまで、d4vdは何事もなかったかのように振る舞っていたが、ファッションブランドのクロックスとホリスターは、この人気ブランド同士のコラボレーションに同ミュージシャンをモデルとして起用していたキャンペーンを撤回した。「私たちは現在進行中のこの事態を認識しています。現在の状況を鑑み、捜査が続く間、d4vdを起用したキャンペーンコンテンツを削除しました」と、両ブランドはFootwear Newsに送った共同声明で述べた。

ニューヨークで生まれテキサスで育ったd4vdは、ここ数年で目覚ましい躍進を遂げてきた。2022年にヒットシングル「Romantic Homicide」と「Here With Me」でブレイクし、これらはTikTokで大きな注目を集め、Spotifyでは10億回以上の再生数を記録している。2023年5月には、デビューEP『Petals to Thorns』をリリースした。

d4vdのデビュー・スタジオ・アルバム『Withered』は、2025年4月にインタースコープからリリースされた。同アルバムはBillboard 200で初登場13位を記録し、カリ・ウチスをフィーチャリングしたシングル「Crashing」も収録されている。テスラのトランクから発見された少女がリヴァスであると特定された後、ウチスはInstagramで、自分はd4vdと「友人」ではないと明言し、捜査が進む中で二人の楽曲をストリーミングサービスから取り下げるよう動いていることを明らかにした。

From Rolling Stone US.

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