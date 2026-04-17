timeleszの8人が、GP帯進出初回から波乱の旅に放り込まれる――。フジテレビ系バラエティ番組『タイムレスマン』が、きょう17日(21:00～)に2時間スペシャルでGP帯初回を迎える。今回は「日光街道! 脱落旅SP」として、timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の8人が、日光東照宮を目指す旅に挑む。

同番組は、「とにかく何事にも全力で、汗をかく!」を合言葉に、timeleszの8人が一丸となってさまざまな企画に挑戦するバラエティ。今回の目的地は、毎年200万人近くが参拝に訪れる関東有数のパワースポット・日光東照宮だ。約300年続いた徳川幕府のように、番組も長く続くよう願いを込めて、メンバー全員で参拝を目指す。

楽しい旅を期待して出発地点の隅田公園に集まった8人だったが、進行の佐野瑞樹アナウンサーから告げられたのは、今回が“脱落旅”であるという事実。昨年9月放送の特番「東海道中! 脱落旅SP」に続く過酷企画で、今回は一度脱落すると前回以上の試練が待ち受けるという。開幕早々、メンバーたちは真剣な表情で最初の難関に挑むことになる。

道中では、心理戦と裏切りが交錯する「信頼じゃんけん」、サプライズゲストを迎えて行う全員連帯責任の2択クイズ「2択マン」に加え、視聴者考案の新ゲームも登場。“負けたら脱落”だけでなく、“負けたら罰ゲーム”“勝ったらご褒美”など、さまざまなルールのもとで8人の真剣勝負が展開される。

一方で旅の魅力も満載。浅草から日光を結ぶ新型特急「スペーシアX」の貸切列車でくつろぎ、今市宿では「SL大樹」の運転台を見学。さらに、浅草の銘菓や日光の最新スイーツ、大江戸温泉物語Premium鬼怒川観光ホテルの海鮮＆和牛バイキングなど、ご当地グルメも堪能する。日光からは“アテンド芸人”としてみなみかわも合流するが、あるゲームをきっかけにメンバーとの間でトラブルも発生する。

旅の途中ではなぜか次々とハプニングも発生。果たして8人は全員そろって日光東照宮にたどり着けるのか。

なお、きょう17日の読売新聞東京本社版朝刊テレビ面では、『タイムレスマン』の番組ラテ欄が8人のメンバーカラーで彩られる特別仕様に。1つの番組ラテ欄に8色以上が使われるのは、2024年11月に創刊150周年を迎えた読売新聞史上初だという。

【編集部MEMO】

佐藤勝利は「いよいよ迎える、ゴールデン初回SP。これまで深夜で、また、何度か特番をやらせていただいてきた中で、ゲストの皆さんにも盛り上げていただきつつ、やっぱり、timeleszのチーム力というのがこの番組の一番の武器だと僕は思っていて。その意味では今回の“脱落旅”も、ちょっとした出来事がこのメンバーだから面白く展開してしまう、みたいな奇跡がずっと起こり続けるので（笑）、ぜひ皆さん、腹の底から笑っていただきたいなと思います。僕自身、笑い疲れて声がかれちゃいました（笑）」とコメントしている。

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