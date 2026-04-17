音楽番組『17 Night Live // Reloaded』が8日、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で生配信された。

鈴木りゅうじがトップバッターでパフォーマンス

番組では、事前に開催されたアプリ内イベントで出演権を勝ち取ったイチナナライバーによる歌唱・演奏パフォーマンスと、ゲストMCの“BKB”ことバイク川崎バイクとのクロストークを実施。イチナナライバーからは、鈴木りゅうじ、もかたこ、夢(らむ)、渡辺あゆ香、ALLIE、Rumi、mike、大坪俊樹が参加した。

オープニングを飾った鈴木は、銀杏BOYZ「BABY BABY」とthe pillows「スケアクロウ」を披露。楽曲の披露後には「17 Night Liveスタート!」と元気な掛け声で盛り上げた。

BKBがドラムを披露

トークパートは、BKB、mike、星野アリスが進行。また、イベントのバンドメンバー紹介の際、BKBがドラムを披露する場面も。BKBは「19歳の頃に1年ほどコピーバンドを組んでいて、それをスタッフさんが嗅ぎつけて、(ドラマを)叩くことになりました」と説明した。

出会いと別れの季節にちなんだ“BKB構文”

生配信終了後には、BKBの囲み取材が行われた。ドラムを披露した感想を聞かれると、「一流の方が歌って奏でて、バックバンドもすごい方なのに、僕みたいなもんが混ざって……正直恥ずかしかったです。ただ、ドラムをやっていない人からしたら、ドラムできてるやん! って思われるレベルには達していると思います」と恐縮しつつも手応えを語った。

特に印象に残っているライバーのパフォーマンスについては、「みんな良かったですが、ALLIEさんには力強さを感じましたし、鈴木さんと大坪さんに関しては(トークでは)ふざけてるのに、パフォーマンスのかっこよさのギャップがずるい。モテるんだろうなって思いました」とコメントした。

最後に、出会いと別れの季節にちなんだ“BKB構文”を聞かれ、「B:バイバイもある K:けれども B:僕らは生きている」と口にするも、納得がいかない様子。すると「こんなのもあります!」と言い、追加で「どうしても落ち込んじゃう時があると思うんですけど、このBKBを胸に生きてほしい。B:ビビったとき K:こそ B:バカになれよ BKB! ヒーヤ!」と声を上げ、拍手が起こるなか、取材を締めくくった。

各ライバーの披露曲は以下の通り。

『17 Night Live // Reloaded』セットリスト

・鈴木りゅうじ:「BABY BABY」/銀杏BOYZ、「スケアクロウ」/the pillows

・もかたこ:「陽はまた昇るから」/緑黄色社会

・夢（らむ）:「ともに」/WANIMA

・渡辺あゆ香:「Brand New Door」/オリジナル楽曲

・ALLIE:「Ginger」/TOMOO

・Rumi:「桜色舞うころ」/中島美嘉

・mike:「千本桜」/Ado ver.、「限界LOVERS」/SHOW-YA

・大坪俊樹:「See You Again」/Wiz Khalifa (feat. Charlie Puth)、「点描の唄(feat.井上苑子)」/Mrs. GREEN APPLE