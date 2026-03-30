退職の場面は、これまで見えなかった人間関係や職場の空気が一気に表に出るタイミングでもあります。

日々の業務の中では表に出なかった本音や感情が、「最後」という状況によってあらわになることは少なくありません。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職の場面で見えてしまった“人と職場のリアル"を描いた3つのエピソードを紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

事例1. 最終出勤日…最後だからこそ、思わず口にした“ある一言"

このあと、言わずに終わるはずだったことを口にした——。

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「お世話になりました」。最終出勤日、あいさつを交わしながら、これで終わりだと実感する。ここまでは、よくある光景だった。でも、そのあとだった。もう会うことはないとわかった瞬間、ふと頭に浮かんだことがある。そのとき、思わず口にしてしまった“ある一言"とは——。

事例2. 最終出勤日…その場のやり取りを見て、ふと浮かんだ“ある考え"

このあと、その場の空気で“答え”が見えてしまった——。

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「今日で田中くんが辞めます」。最終出勤日、あいさつとともに場が進んでいく。ここまでは、よくある光景だった。でも、そのあとだった。交わされるやり取りを目の前にして、思わず頭に浮かんだことがある。その瞬間、心の中で形になった“ある考え"とは——。

事例3. 退職者だけ「格別なコーヒー」が飲める場所

なぜ、退職後の朝のコーヒーはおいしいのか——。

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仕事を辞めてから迎えた朝。慌てて準備をすることもなく、ゆっくりとコーヒーを飲む時間がある。ここまでは、想像していた通りだった。でも、そのときだった。ふと外に目を向けた瞬間、これまでとは少し違う感覚がよぎる。その朝に見えていた“ある光景"とは——。

退職の“最後"に残るものとは

なお、退職を経験した人の中には、「最後の一言」や「去り際の空気」が強く印象に残っているという声も少なくありません。 在職中には気づかなかった人の本音や、職場の温度感が、退職というタイミングで一気に見えてくることもあるためです。

円満に終わったと思っていても、あとから振り返ると別の意味に感じられることもありますし、逆に少し気まずい終わり方だったとしても、時間が経つと納得できることもあります。

退職は単なる区切りではなく、「その職場での時間をどう締めくくるか」という場面でもあります。 最後に何を見て、何を感じたのか。その経験が、次の環境を選ぶときの判断材料になることもあるかもしれません。