退職というと「感動的な別れ」や「すっきりした決断」をイメージしがちです。しかし実際には、「なんとなく気まずい」「少しズレている」といった、言葉にしづらい違和感が印象に残ることも少なくありません。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、“温度差”や“違和感”が残る退職エピソードを3つご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

事例1. 最終出勤日…思いがけない贈り物に、戸惑った理由

このあと、どうすればいいのか分からなかった——。

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最終出勤日、部署のみんなから花束を渡された。「本当にお世話になりました」と送り出され、思わず胸が熱くなる。ここまでは、よくある光景だった。でも、そのあとだった。うれしいはずの出来事なのに、なぜか素直に喜びきれない。あのとき感じた“戸惑い”の理由とは——。

事例2. 静かに終わるはずだったのに…最後に届いた“メッセージ”とは

このあと、思っていた終わり方にはならなかった——。

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退職日、社内チャットを抜けようと画面を開く。「これで終わりか」と、どこかあっさりした気持ちでいた。ここまでは、想像していた通りだった。でも、そのあとだった。 次々と届いた言葉に、思わず手が止まる。ただ抜けるだけのはずだった最後が、まったく違うものになっていく。あのとき届いた“メッセージ”とは——。

事例3. 前の職場の上司から着信…「怖いな」と思った直後、まさかの一言

このあと、想像していた言葉は返ってこなかった——。

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前の職場の上司から突然の着信。「なんか怖いな…」と身構えながら電話に出る。ここまでは、嫌な予感しかなかった。でも、そのあとだった。告げられたのは、想像していたものとはまったく違う言葉。過去の印象とは少し違う、そのやり取りの中で見えたものとは——。

小さな違和感が「辞める理由」になるとき

退職というと、強い対立やはっきりした理由を思い浮かべがちです。しかし実際には、今回のように「思っていたのと違う」出来事が、あとから印象に残ることも少なくありません。

あっさり終わるはずだったり、何もないと思っていた関係の中に、思いがけない温度を感じたり——。

「辞める」と決めたあとに見えてくるものは、人それぞれです。そのひとつひとつが、あとから振り返ったときに意味を持つのかもしれません。