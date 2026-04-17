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3番 寺地 隆成 空振り三振 2アウト
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2番 西川 史礁 レフトフライ 1アウト
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3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト
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2番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1、3塁
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1番 中島 大輔 見逃し三振 2アウト
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9番 阪上 翔也 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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8番 太田 光 ライトヒット ランナー：1塁
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1番 藤原 恭大 ピッチャーゴロ 3アウト
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9番 小川 龍成 センターフライ 2アウト
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8番 佐藤 都志也 ライトフライ 1アウト
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7番 伊藤 裕季也 空振り三振 3アウト
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6番 浅村 栄斗 ショートヒット ランナー：1塁
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5番 村林 一輝 ショートゴロ 2アウト
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4番 黒川 史陽 セカンドゴロ 1アウト
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7番 岡 大海 ショートゴロ 3アウト
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6番 藤岡 裕大 空振り三振 2アウト
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5番 石川 慎吾 空振り三振 1アウト
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4番 Ｎ・ソト ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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3番 辰己 涼介 センターフライ 3アウト
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2番 小深田 大翔 見逃し三振 2アウト
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1番 中島 大輔 レフトフライ 1アウト
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3番 寺地 隆成 セカンドゴロ 3アウト
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2番 西川 史礁 センターフライ 2アウト
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1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト
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