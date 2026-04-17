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2026.04.17 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 0 1 0
楽天 0 0 0 0 3 0
  • OUT

    3番 寺地 隆成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    9番 阪上 翔也 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    8番 太田 光 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 小川 龍成 センターフライ 2アウト

  • OUT

    8番 佐藤 都志也 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 伊藤 裕季也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 浅村 栄斗 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 村林 一輝 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 黒川 史陽 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 岡 大海 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 藤岡 裕大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 石川 慎吾 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 辰己 涼介 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 小深田 大翔 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 寺地 隆成 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト

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