ヤクルト、DeNAを2点リード
ヤクルトが2回裏に先制、3回裏にも追加点を挙げ、DeNAを2-0とリード。丸山和郁の1打点が試合を動かしている。DeNAは反撃の糸口を見つけたい。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(三)赤羽 由紘 7(二)武岡 龍世 8(投)松本 健吾 9(右)丸山 和郁
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(左)Ｃ・ヒュンメル 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)度会 隆輝 6(捕)山本 祐大 7(中)蝦名 達夫 8(遊)宮下 朝陽 9(投)Ｊ・デュプランティエ
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4