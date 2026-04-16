ヤクルト、DeNAを2点リード

ヤクルトが2回裏に先制、3回裏にも追加点を挙げ、DeNAを2-0とリード。丸山和郁の1打点が試合を動かしている。DeNAは反撃の糸口を見つけたい。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田 幸宏 6(三)赤羽 由紘 7(二)武岡 龍世 8(投)松本 健吾 9(右)丸山 和郁

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(左)Ｃ・ヒュンメル 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)度会 隆輝 6(捕)山本 祐大 7(中)蝦名 達夫 8(遊)宮下 朝陽 9(投)Ｊ・デュプランティエ

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