ヤクルト、DeNAを2点リード

ヤクルトが2回裏に先制、3回裏にも追加点を挙げ、DeNAを2-0とリード。丸山和郁の1打点が試合を動かしている。DeNAは反撃の糸口を見つけたい。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡　秀樹 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(三)赤羽　由紘 7(二)武岡　龍世 8(投)松本　健吾 9(右)丸山　和郁

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(左)Ｃ・ヒュンメル 3(一)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(右)度会　隆輝 6(捕)山本　祐大 7(中)蝦名　達夫 8(遊)宮下　朝陽 9(投)Ｊ・デュプランティエ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4